مال وأعمال

اعتمد بنك الكويت الوطني أول بنك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النسخة الثانية من نظام الأمان ثلاثي الأبعاد لحماية الشراء عبر الإنترنت الخاص بـ Visa والمعروف بخدمة 3D Secure 2.0 والذي تم تصميمه ليوفّر وسيلة سلسة لمصادقة حاملي البطاقات عند قيامهم بعمليات الدفع عبر المواقع الإلكترونية قبل التصريح لهذه العمليات.

ومقارنة بنظام 3D Secure الذي تم إطلاقه منذ 17 عاماً، نجد أن النسخة الجديدة 2.0 من النظام توفر قناة آمنة لمشاركة المعلومات بشكل آمن تماماً في نفس الوقت، والتي يمكن للتجار استخدامها لإرسال عدد غير مسبوق من التفاصيل عن المعاملة للبنك. وبهذه الطريقة، يمكن للبنك مصادقة العملاء بمزيد من الدقة دون إبطاء عملية الدفع أو إضافة خطوة أخرى للمعاملة عبر طلب كلمة مرور ثابتة. ويضاف هذا المعيار الجديد والمعزّز إلى قائمة المزايا الطويلة التي تتمتع بها المؤسسات المالية والشركات التجارية كونهم عملاء ضمن شبكة الدفع العالمية الحصرية لـVisa.

ومعلقاً على هذه الخدمة الجديدة والمتوفرة للمرة الأولى في المنطقة، أعلن المدير التنفيذي في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني علي الملا قائلاً: «نضع في بنك الكويت الوطني الأولوية للاستثمار في تعزيز تجربة العملاء على جميع الأصعدة من الخدمات المصرفية والمعاملات التي يقومون بها داخل الكويت وخارجها وذلك للحفاظ على ثقتهم».

وأضاف الملا «نهدف من ضخ تلك الاستثمارات إلى تزويد العملاء بخدمات سريعة وسلسة، حيث تُعد Visa شريك رئيس في ضمان تحقيق هذه الأهداف دون المساس بمستوى الأمان والحماية التي تتميز بها جميع الخدمات التي نقدمها لعملائنا.

