مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن توسيع تعاونه مع «X-سايت» من إلكترونيات الغانم ضمن برنامج «Easy Pay» الأول من نوعه في الكويت، ليشمل عمليات الشراء الإلكترونية التي تتم عبر موقع أو تطبيق X-سايت من إلكترونيات الغانم، إضافة إلى العمليات التي تتم في المحال. ويتيح برنامج «Easy Pay» للعملاء من حاملي بطاقات بنك الخليج الائتمانية شراء السلع والخدمات من المحال التجارية المشاركة، التي تزيد عن 100 محل، وتقسيط قيمة مشترياتهم من دون أي فوائد أو رسوم على المعاملة. ومع هذا الإعلان أصبح بإمكان عدد أكبر من العملاء الاستمتاع بجدول دفع مرن يمتد لفترة مطولة عند شراء المنتجات الإلكترونية، بدون أية فوائد أو رسوم على المعاملة، ودون الحاجة للتوجه إلى المحل. وتعد X-سايت من إلكترونيات الغانم أكبر شبكة لبيع المنتجات الإلكترونية ذات علامات تجارية عديدة تتجاوز 300 علامة تجارية عالمية، المنتشرة في فروع الشركة البالغ عددها 26 فرعاً في أرجاء الكويت.