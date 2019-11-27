مال وأعمال

استضاف قسم التمويل في كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت الرئيس التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار فيصل منصور صرخوه في حلقة نقاشية أدارها د. سعد الناهض للحديث مع الطلبة عن آخر التطورات في أسواق المال واكتتاب شركة بورصة الكويت. تناولت الحلقة التي عقدت في حرم جامعة الكويت الجديد بالشدادية، مبنى كلية العلوم الإدارية عدة محاور أبرزها الفرص الاستثمارية التي تقدمها مشاريع الخصخصة، الأهداف التشريعية وراء اكتتاب شركة بورصة الكويت، المنافع الاستثمارية للمواطنين من الاكتتابات العامة بشكل عام، بالإضافة إلى آفاق سوق المال والأعمال الكويتي والفرص الاستثمارية والتنموية والوظيفية التي تميز السوق الكويتي بين أسواق المال الأخرى في المنطقة. أدار الجلسة الأستاذ المساعد في قسم التمويل - كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، د. سعد الناهض، الذي استهل الجلسة قائلاً: «نستضيف اليوم شركة كامكو للاستثمار بصفتها وكيل الاكتتاب لإدارة وتنفيذ عملية طرح أسهم شركة بورصة الكويت، بهدف توعية الطلبة بمستجدات سوق الاستثمار وتطورات أسواق المال في الكويت وانعكاسها على الفرص الاستثمارية المتاحة للمواطنين في الكويت». بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة كامكو للاستثمار، فيصل صرخوه: «نتواجد اليوم هنا للحديث عن تجربة كامكو في إدارة الصفقات المالية الخاصة والعامة بشكل عام وإدارة وتنفيذ اكتتاب شركة بورصة الكويت بشكل خاص، هادِفين إلى تثقيف وتوعية الطلبة بالدور الحيوي الذي تقوم به الشركات الاستثمارية في تطوير سوق المال الوطني وآثاره الإيجابية على الاقتصاد الوطني ككل». وأضاف صرخوه قائلاً: «تستكمل شركة بورصة الكويت المرحلة الثانية والأخيرة من إجراءات خصخصتها، وهي أعرق بورصة في المنطقة ومن الأفضل أداءً في العام 2019. هذا المشروع هو أحد أهم المشاريع الاستراتيجية الهادفة لتطوير أسواق المال في الكويت والتي تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية الوطنية الطموحة المحددة في رؤية الكويت 2035».