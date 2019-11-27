مال وأعمال

نظَّمت هيئة أسواق المال ثاني الفعاليات الخارجية لبرنامجها التوعوي الشامل للربع الحالي من عام 2019 والذي يتضمن مجموعةً من الفعاليات التوعوية الداخلية والخارجية وقد بدأته الهيئة بتاريخ السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي وذلك انطلاقاً من دور هيئة أسواق المال التوعوي، وتنفيذاً لأحد أهدافها الرئيسة الواردة في المادة الثالثة من قانون إنشائها، وتحديداً الفقرة السابعة منها والتي تنص على «توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته». وقد خصصت ورشة العمل التوعوية الخارجية هذه والتي أقيمت لشرح موضوع «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، وقد قام بتقديمها كلٌ من: طارق الجطيلي مدير دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إبراهيم الفيلكاوي اختصاصي قانوني في إدارة الدراسات القانونية، وفهد المطيري- مدير مكتب التوعية بالإنابة. هذا، وقد تناولت هذه الورشة محاور عدة، كان من أبرزها: تعريف فئة الأشخاص السياسيين ذوي المخاطر العالية، والمدة الزمنية الخاصة بتصنيف هذه الفئة، اضافة الى الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين وفقاً لأحكام الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة والمستندات المعتمدة لهذه الفئة.