مال وأعمال

افتتح سمو الشيخ ناصر المحمد المعرض البريطاني في الكويت بدورته العاشرة الذي اقيم تحت رعايته بمشاركة 30 شركة ومؤسسة تحمل علامات وماركات تجارية بريطانية وسط حضور كبير من رجال الاعمال والسفراء واعضاء السلك الدبلوماسي في الكويت.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الجابرية للمعارض أحمد بهبهاني ان المعرض البريطاني في الكويت بدورته العاشرة يقام منذ سبعة عشر عاما بمعدل دورة كل عامين تحت شعار «بريطانيا في الكويت»، لافتا الى ان معرض هذا العام يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ 120 لتوقيع معاهدة الصداقة بين الكويت وبريطانيا في مسيرة الشراكة والصداقة والعلاقات الراسخة والتي تتميز بأنها في تطور دائم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاعلامية وغيرها.

وقال بهبهاني - خلال مؤتمر صحافي عقده مع السفير البريطاني لدى البلاد مايكل دافنبورت مساء اول امس في فندق الشيراتون على هامش افتتاح معرض بريطانيا في الكويت - ان رعاية وحضور سمو الشيخ ناصر المحمد افتتاح هذا المعرض يعكس مدى تميز العلاقات الثنائية بين البلدين وتؤكد حرص سموه على دعم الفعاليات والانشطة التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الروابط وتنمية العلاقات التجارية مع الدول الصديقة.

وشدد بهبهاني على ان معرض الأسبوع البريطاني في الكويت، يعد واحداً من أهم الأنشطة الاقتصادية في الكويت والخليج العربي، مضيفا أن استثمارات القطاعين العام والخاص الكويتيين في بريطانيا حيث توجد ما يقارب من 9 رحلات يومية بين الكويت وبريطانيا وقامت أخيراً شركة طيران الجزيرة بتيسيير رحلة يومية لتشجيع السياحة والعلاج.

وتابع تشكل بريطانيا واحدة من أفضل الوجهات العلمية للطلاب الكويتيين بأكثر من 6500 طالب، بالإضافة الى أن أكثر من 200 الف كويتي يزورون بريطانيا سنويا، كما أن هناك 10 آلاف بريطاني يعيشون ويعملون على أرض الكويت وتستفيد منهم الكويت في مجالات مختلفة.

وزاد بهبهاني ان الاسبوع البريطاني العاشر يعد من اهم الفعاليات الاقتصادية في الكويت والخليج العربي التي تجمع الشركات البريطانية والشركات والمؤسسات الكويتية، لافتا الى ان الاسبوع البريطاني اثبت طوال الدورات السابقة والتي شهدت حضورا متميزا انه من اكبر المعارض الخاصة بشركات دولة واحدة لاسيما مع العدد الكبير من الشركات الذي يستقطبها المعرض والذي تجاوز في 30 شركة تقوم بعرض مئة علامة تجارية عالمية ومشهورة.

من جهته أكد سفير المملكة المتحدة لدى الكويت مايكل دافنبورت عمق وتجذر العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، لافتا الى التطلع لزيادة مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك ،مؤكدا ان حجم التبادل التجاري بين البلدين يزداد بمعدل 10 إلى 20 في المئة سنويا وأن هناك فرصا أخرى لرفع مستوى هذا التعاون.

وأوضح دافنبورت ان حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل الى 4 مليارات جنيه استرليني في عام 2018، مشيرا الى وجود المئات من الشركات البريطانية التي تعمل بأشكال متعددة بالكويت، موضحا ان لدينا ما يقارب من 100 شركة تعمل في الكويت من خلال الهيئة العامة للاستثمار .

وأشار الى توافر العديد من الفرص لرفع مستوى «التعاون المثمر» لاسيما في ضوء عمل مئات الشركات البريطانية «بشكل ممتاز» داخل الكويت فضلا عن الحرص على تسهيل مهام عمل الشركات والمستثمرين من الجانبين.

وذكر دافنبورت ان هناك تطورا في العلاقات العسكرية بين البلدين، حيث تم التوقيع مع الكويت على إعلان مشترك لدى زيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق الشيخ ناصر صباح الأحمد في مايو الماضي والذي يشمل مجال الدفاع والتدريب والتمرينات العسكرية والمشتريات العسكرية، كاشفا عن وصول سرية من كتيبة «مرسيان البريطانية» الى الكويت خلال الايام الماضية للاشتراك مع القوات الكويتية في تمرين «محارب الصحراء» الذي سيستمر لثلاثة اسابيع.

وزاد انه تتم مراجعة جميع العلاقات الثنائية من خلال لجنة التوجيه المشترك التي ستعقد في يناير 2020.

أحمد بهبهاني والسفير البريطاني مايكل دافنبورت خلال المؤتمر الصحافي

