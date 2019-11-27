مال وأعمال

شاركت شركة الخطوط الجوية الكويتية في الأسبوع البريطاني العاشر عبر جناح خاص بها عرضت من خلاله للرواد أحدث خدماتها المتنوعة التي تقدمها لعملائها وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم، ومساعد الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء فوزي خورشيد. وعلى هامش الافتتاح، قال رئيس مجلس الادارة يوسف الجاسم: «حرصاً منها على التواجد في المعارض والفعاليات الهادفة والمهمة، شاركت الخطوط الجوية الكويتية في الاسبوع البريطاني العاشر في الكويت والذي يعد أحد أهم المعارض التي تسلط الضوء على العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين دولة الكويت والمملكة المتحدة في مجال الاعمال والاستثمارات التي تعود بالمنفعة على الطرفين، حيث تشارك في هذا الاسبوع كبرى الشركات البريطانية التي تعرض بعض العلامات التجارية المشهورة والعالمية حيث تشكل عاملاً جيداً ومؤثراً في الاقتصاد الكويتي وتعمق العلاقات التجارية بين البلدين».

وأضاف الجاسم: «مشاركة الكويتية تأتي لسعيها الدؤوب إلى استعراض أهم أنشطتها وخدماتها التي تقدمها للركاب في قطاع النقل الجوي التجاري وما توصلت إليه من تطورات في الآونة الأخيرة، كما تحرص الشركة على دعم تلك المعارض وتشجيعها بكل الوسائل الممكنة التي تعمل على انجاحها وذلك من خلال دورها كناقل وطني لدولة الكويت ومشارك رئيس في أهم الفعاليات».

وتابع الجاسم: «كما تشرفت الخطوط الجوية الكويتية بزيارة سمو الشيخ ناصر المحمد وسفير الممكلة المتحدة في الكويت مايكل دافنبورت لجناح الشركة حيث أشادا بالخطوط الجوية الكويتية وما تقدمه من خدمات متميزة للركاب خصوصاً بعد تدشين مبنى الركاب رقم 4 وحصول الشركة على عدة جوائز في انضباط المواعيد وراحة المقاعد وغيرها من الجوائز التي وضعت الخطوط الجوية الكويتية في المقدمة بين كبرى شركات الطيران العالمية». واختتم الجاسم تصريحه بتقديم جزيل الشكر ووافر الامتنان لمجموعة الجابرية للمعارض الجهة المنظمة للاسبوع البريطاني وعلى رأسهم رئيس المجموعة أحمد بهبهاني وذلك لجهودهم المبذولة والحثيثة لإنجاح هذا المعرض، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في المعارض والفعاليات المقبلة.

