مال وأعمال

قالت وزارة التجارة الصينية إن نائب رئيس وزراء الصين ليو خه والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين تحدثوا هاتفيا يوم الثلاثاء لبحث القضايا المتعلقة بالمرحلة واحد من الاتفاق التجاري بين البلدين.

واتفق الجانبان على استمرار الاتصالات بشأن القضايا المتبقية في مشاورات المرحلة واحد من اتفاق التجارة.

كما بحث الجانبان القضايا الأساسية محل القلق وتوصلا إلى توافق في الآراء بشأن حل المشكلات ذات الصلة.

وانضم للمحادثة الهاتفية وزير التجارة تشونغ شان ومحافظ البنك المركزي يي قانغ ونائب رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح نينغ جي تشه.

وبلغ المؤشر نيكي الياباني أعلى مستوياته في أكثر من عام ، بقيادة أسهم شركات المكونات الإلكترونية وتلك المرتبطة بأشباه الموصلات وفي الوقت الذي تعزز فيه إقبال المستثمرين على الشركات المعتمدة على التصدير بفضل تراجع الين وإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد المؤشر نيكي 1.4 في المئة إلى 23608.06 نقطة وهو أعلى مستوى منذ الخامس من أكتوبر 2018، لكنه بعد ذلك تضرر جراء بعض عمليات البيع لجني الأرباح ليغلق عند 23373.32 نقطة مرتفعا بنسبة 0.4 في المئة خلال الجلسة.

وواصلت أسهم طوكيو المكاسب التي حققتها في التعاملات المبكرة بعد أن قالت وزارة التجارة الصينية إن نائب رئيس الوزراء الصيني وكبير المفاوضين التجاريين ليو خه أجرى محادثة هاتفية مع نظرائه الأميركيين وإن الجانبين اتفقا على مواصلة الاتصالات بشأن المسائل المتبقية.

وشهدت الأسهم المرتبطة بالرقائق والمكونات الإلكترونية عمليات شراء في طوكيو. وتعافى الذهب من أقل مستوى في أسبوعين وارتفع في التداولات مع تجدد الشكوك إزاء إحراز تقدم في محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1457.07 دولارا للأوقية (الأونصة) ولكنه لايزال قريبا من أقل مستوى منذ 12 نوفمبر الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

وفي اطار ذي صلة استقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1456.90 دولارا. وارتفع المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية أكثر من 13 في المئة هذا العام وذلك بسبب نزاع الرسوم الجمركية في الأساس وتأثيرها على نمو الاقتصاد العالمي.

وصعدت الفضة 0.2 في المئة إلى 16.94 دولاراً للأوقية بعدما لامست أقل مستوى في أسبوع.

وزاد البلاديوم 0.5 في المئة إلي 1805.72 دولارات، وكسب البلاتين 0.4 في المئة إلى 900.52 دولار.

