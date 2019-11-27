مال وأعمال

«د. ب. أ»: تبدأ الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية في الأول من ديسمبر المقبل تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة بنسبة 50 في المئة من سعر بيع التجزئة للمستهلك النهائي.

ويأتي تطبيق القرار في بداية الشهر المقبل طبقا للاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي بتطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة ذات الضرر على الصحة، كما شملت سابقًا المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة. وأوضحت الهيئة ، في بيان لها أن المشروبات المحلاة هي أي منتج مضاف إليه أي مصدر من مصادر السكر أو مُحليات أخرى، يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب؛ سواء كان جاهزًا للشرب، أو سوائل مركزة، أو مساحيق، أو جِل، أو مستخلصات، أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

وأفادت أن التقارير الصحية أشارت إلى النتائج السلبية لاستهلاك الفرد للمشروب المحلى؛ مؤكدةً أنها ستعرّض المستهلك إلى عدد من الأمراض كالسكري والسمنة المفرطة، كما يمكن للمستهلك استبدال المشروبات المحلاة بالفواكه والعصائر الطبيعية الغنية بالفيتامينات المفيدة للجسم.

