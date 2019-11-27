مال وأعمال

لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية بعد بداية قوية للأسبوع، إذ يسعى المستثمرون لاستقاء مؤشرات ملموسة على أي تقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا، وذلك بعد أن ربح أكثر من واحد في المئة بعد تقرير عن أن الجانبين قريبان من اتفاق تجارة. وقالت وزارة التجارة الصينية إن كبار مفاوضي التجارة من كلا البلدين توصلا إلى توافق بشأن «حل المشكلات ذات الصلة» خلال مكالمة هاتفية، لكنها لم تعط أي مؤشر بشأن توقيت الاتفاق.

ونزلت أسهم كومباس جروب ستة في المئة بعد أن قالت إن تدهور ثقة الشركات والمستهلكين في أوروبا أضر بالأحجام وهوامش الربح بوحدتها التي تزود الشركات بخدمات المطاعم.ودفع السهم قطاع السفر والترفيه الأوسع نطاقا للانخفاض اثنين في المئة. وقفز سهم فاورسيا الفرنسية لمكونات السيارات أربعة في المئة. وقالت الشركة إنها تستهدف تحقيق أرقام قياسية في المبيعات والأرباح والتدفقات النقدية في 2022، وهو ما يعود إلى أسباب منها الدعم من استحواذها على شركة كلاريون اليابانية.

