مال وأعمال

نزلت أسعار النفط بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب على الوقود في حين استمرت الضبابية بشان إمكانية توصل الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر مستهلكين للنفط، لاتفاق مبدئي لإنهاء الحرب التجارية بينهما.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات إلى 63.60 دولاراً للبرميل عدما ارتفعت 0.4 في المئة في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات إلى 57.92 دولاراً وكانت قد ارتفعت 0.4 في المئة. وقالت وزارة التجارة الصينية إن كبار المفاوضين التجاريين من الصين والولايات المتحدة أجروا محادثة هاتفية في إطار سعي الجانبين لإبرام اتفاق المرحلة واحد المبدئي لإنهاء الحرب التجارية الدائرة منذ 16 شهرا.

وعلى جانب الإمدادات، تجتمع منظمة أوبك في الخامس من ديسمبر في مقرها في فيينا ويعقب ذلك محادثات مع منتجين آخرين للنفط، من بينهم روسيا، والذين وافقوا على خفض الإنتاج لدعم الأسعار، وهي المجموعة المعروفة بأوبك+. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمدد أوبك+ تخفيضات إنتاج الخام حتى منتصف عام 2020.

