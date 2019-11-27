الأربعاء 27 نوفمبر 2019 ,30 ربيع الأول 1441
رقم العدد:
3845
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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جريدة النهار
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أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
دفتر أحوال
مال وأعمال
مال وأعمال
سياحة وسفر
الاخيرة
عربيات ودوليات
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الرياضة
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