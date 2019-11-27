سياحة وسفر

المدن بشكل عام تتجمع وتندثر في رحاب الذاكرة، طبقا للمحطات السعيدة التي تعيش فيها والاماكن التي تسحرك والاطياف التي قابلتها وقابلتك، فهناك مدن نمر بها في حياتنا وتبقى بالذاكرة ومدن ليس لها ذاكرة... مدن تبقى بالقلب ومدن ليس لها قلب، مدن نعيشها ونعيش فيها لكن هذه المدن في اعيننا الا في لحظة الرؤية وربما نعشق مدينة عن بعد ونكره منطقة بحكم المحاكاة وتجارب الاخرين وانطباعات المسافرين اليها، وفي كل الاحوال لكل مدينة طابع وشخصية تكتسبها من ساكنيها وموقعها وتاريخها.

ميلاد زمن من جديد

وللتأكيد عندما تذهب للعاصمة الماليزية كوالالمبور تعتقد ان لحظة تاريخية حملت الوقت إلى مساره ليولد الزمن من جديد فيها لكونها شاهداً لعمق حضارة ضاربة بجذورها في عمق الزمن وعظمته. والبحر وزرقته والمحيط وعمقه والناس وفطرتهم ولا غرابة من ذلك، فقد كانت ماليزيا مركز اشعاع انساني للعالمين منذ الحضارات الأولى في نطاقها جنوب شرق آسيا، التي ازدهرت على هذه الأرض كواحدة من أقدم الحضارات وأعرقها ولذلك تجد الانسان فيها مسكون بالزمان في علاقته مع ذاته ومع العالم المحيط به.?

امتداد لأعمار الناس وروح المكان

ومدينة كوالالمبور التي تأسست بشكلها الحديث في العام 1850 رغم تواجدها العريق، مثلها مثل كل المدن التاريخية لها ذكريات وآمال وأشكال وألوان وملامح وهويات، ولكنها لا تبوح مثلما يبوح البشر رغم أنها هي امتداد لأعمار الناس وروح المكان تفرض على أهلها أن يكونوا متميزين، وتدفعهم لكي يستمروا في الأمل والعمل لأن المدينة تتسع كلما اتسعت أحلام أهلها.

وكوالامبور لها أكثر من اسم لكن سكنت في ذاكرة عشاقها الذين يهلون عليها من اصقاع الأرض باسم «ردة الشمس التي فتحت كنوزالصبح» وفكت طلاسم معابد السحر وكشفت أسرار الازمان من عصر

الخرافة إلى عصر الكمبيوتر كالفراشة الشجية التي اسلمت جناحيها للريح لكي تمتص رحيق سحب البريق. وتتميز بالطابع المعماري الفريد، ولذلك ليس غريباً فيها ان يختلط القديم الموغل في القدم والمتمثل في المعابد الأثرية مع أحدث ما جاء به فن البناء والتشييد من هندسة المباني والطرق، والغابات الخضراء مع الأحراش الضاربة في الأرض حتى عنان السماء.

بريق يلامس النجوم

ولا عجب عندما ترسو مراكبك على شواطئ ماليزيا وفي عمق ارضها يأخذك السحر الى مدنها التي لها من البريق ما يلامس النجوم في السماء، والعز في مكمنه، والتاريخ بكل مراحله من الزمن الذي رحل، والحاضر الذي رسم، والمستقبل الذي وصل.

وكل هذه التوليفة مجسدة في معالمها السياحية من المتاحف الإسلامية ومنها مسجد كوالالمبور الذي يتميز بالعمارة الكلاسيكية، ويقع المسجد بالقرب من حديقة الطيور، ومحطة قطار كوالالمبور القديمة، كما يتسم المسجد بالزخارف الإسلامية، والخط اليدوي التقليدي، والنوافير الجميلة، ثم مراكز التسوق التي أهمها السوق الصيني في شارع بيتالينج، ويتميز بالتمازج الثقافي الهندي والماليزي والصيني، وصولا إلى الحدائق ومن أجملها حديقة الطيور

التي تحتوي على أنواع نادرة من الطيور، وأيضا حديقة الفراشات التي يتواجد بها عدد كبير من الفراشات المتنوعة الألوان والأشكال، وهي تعد كغابة استوائية مصغرة مرورا إلى البرجين التوأم «برجي بتروناس»، وهما من أجمل وأكبر الأعمال المعمارية في العالم،

فوق هذا وذاك كهوف باتو التي يتوجه إليها السياح بعيداً عن صخب المدينة، وتتميز بمزيج من المثالية والهدوء والتسلية.

وهناك علاقة أزلية بين سحر المدن وجمالها مع الماء، سواء كان يجري في بحر او نهر او يسقط مطرا او يسكن في أحضان بحيرة فمهما كانت هذه المدن جميلة فان فتنتها تزداد بهاء عندما تبلل وجهها قطرات من إكسير الحياة وماليزيا يحيطها الماء من ثلاثة جوانب، بالإضافة إلى بحر الصين الذي يقسمها، ولذلك تمتلئ بالعديد من الشواطئ، التي تتفرد بالمياه الصافية والمناظر الخلابة التي توفر المتعة والراحة والهدوء علاوة على الإثارة والتشويق.

?سحر تتعانق فيه كل الألوان

وماليزيا هي الأكثر إثارة وجاذبية لأنها تحظى بالنعمتين، الماء وجمال معمارها الأنيق النابع من إرثها التاريخي الجذاب، فصنع لوحات خلاّبة كالأحلام بما تجمع من سحر تتعانق فيه كل الألوان وتغازلها على البر ألوان الزهور المبهجة، فيكتشف الانسان جمال الخلق القشيب، وتأخذ بلبه السماء في لا نهايتها، والبحار في ابديتها، فتتجدد النفس بتجدده، وتمتلئ نشاطا من نشاطه، يغذي كل خلية غذاءً حلواً طيباً، وينعش العواطف والروح.? وما يميزها عن غيرها بأن سواحلها عالم مائي لا يمسكه إلا الأفق، وأينما تتجه ببصرك تصافح عيونك عند خط اللامنتهى عناق الأزرق والأخضر، وكأنه يريد أن يقول ان أساطير الخلق قد تشكلت هنا، لاسيما وأنت تشاهد زمانين تتشابه فيهما الألوان وتختلف فيهما المعاني زمن الشروق وزمن الغروب، زمن يعلن بداية جديدة وزمن يعلن انتهاء جديداً. قيامه من الألوان تبهرج السماء بأطيافها هوادج أعراس لونية تتلقف عيون البشر. وبصفة خاصة بهاء منظر الشروق، حيث ترتفع الشمس شيئاً فشيئاً وكأنها طالعة من رحم الأرض، وتستحيل حمرته بعد لحظة إلى ذهب مشع ثم إلى فضة براقة، تلك الصباحات التي علمتني أبجدية الشروق وسحره.

بداية مطلقة للزمان والمكان

ليس بمقدور عقولنا ولكن ربما بقلوبنا، إدراك عالم جزر ماليزيا ذلك الأفق الممتد من بداية مطلقة للزمان والمكان الى نهاية مطلقة للامتداد الزماني والمكاني للوجود الكوني، فهي أجمل ما في هذا الكون البليغ فمنها انبعثت المخلوقات، تفاعلت في وجودها مع الألوان فكانت مسار للتواصل يمنح العقول والقلوب نبضاتها المليئة بالاحاسيس والمشاعر، فتنعم بجمال كل ما في هذه الحياة، بالألوانها الزاهية التي منحت الفضاء جماله وهيبته.

فهي ليست مجرد صورة فنية مرسومة على سحابة عابرة، وانما بلد فيه الأرواح الخالدة والابتسامات الصافية والقلوب البيضاء التي تم طلاؤها بالعديد من الألوان لتكون لوحة فنية رائعة ، فالصباح فيها لغة جميلة تهمس لك بان مهما طال الظلام لا بد أن يعقبه بزوغ فجر جميل دائما اسمه ماليزيا

الأساطير نظام فكري وأدبي وفني

وشكلت الاساطير في ماليزيا نظاما فكريا وأدبياً وفنياً متكاملاً فتح الآفاق واسعة أمام تطور المفاهيم الأساسية للحياة من خلال وعي وفكر وفلسفة الانسان وهو يواصل رحلة المغامرة والاكتشاف

عبر وسائله التعبيرية المتلاحقة، حيث سرعان ما ظهرت الدراما على أكتاف الأساطير التي اشتملت على متغيرات النسيج الاجتماعي حيث أسهمت في تفسير الإشكاليات وبحثت عن حلول الأسئلة القائمة وهو ما جعل نشاطات المجتمع المدني تسير قدما نحو التنامي والإبداع.

ومن أبرز أساطيرها الحقيقية على أرض الواقع أن ماليزيا ليس لديها أربعة فصول مثل معظم دول العالم وإنما تتمتع بالطقس الاستوائي على مدار السنة مع السماء المشمسة والأجواء الساخنة في

فصل الشتاء بعيداً عن الثلوج والجليد، ولذلك وأنت هناك ليست بحاجة لارتداء طبقات من الملابس الثقيلة لتبقى دافئاً.

