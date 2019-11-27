أول النهار

دبي - «كونا»: اكد القنصل العام للقنصلية العامة للكويت في امارة دبي والامارات الشمالية ذياب الرشيدي أمس الثلاثاء أن الروابط الاخوية الكويتية - الاماراتية «عميقة بعمق التاريخ والمصير المشترك».

جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها الرشيدي في «الملتقى الكويتي الاماراتي الثالث» والذي تنظمه القنصلية الكويتية في دبي لابراز عمق العلاقات بين البلدين بالتزامن مع احتفالات الامارات بعيدها الوطني الـ48.

وحضر الملتقى الذي يجسد عمق العلاقات الثنائية بين البلدين عدد من الشخصيات الثقافية والاجتماعية الاماراتية والكويتية ونائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان والرئيسة الفخرية لنادي الكويت للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله الصباح وعدد من كبار المسؤولين الاماراتيين وقناصل الدول العربية والأجنبية.

وقال الرشيدي ان الاحتفالية في نسختها الثالثة جاءت لتؤكد على مشاعر الاخوة والمحبة بين البلدين موضحا انها تقام بالتزامن مع احتفال الامارات بـ (عام التسامح) مستذكرا مبادرات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان لنشر الخير والمحبة داخل الامارات وخارجها من خلال تعزيز مبدأ التسامح والتعايش السلمي «مستندا بذلك الى تعاليم الدين الاسلامي الحنيف».

واشار الى أن الكويت والامارات توليان العلاقات الثنائية اهمية خاصة تدفعها لآفاق جديدة، مؤكدا ان قيادة البلدين «يدفعون دائما رؤيتهما المشتركة في تأصيل روابط الاخوة والمصير المشترك الى الامام».

واوضح ان العلاقات الثنائية التي تأسست على يد الاوائل لا تزال تشهد مزيدا من التقدم بفضل حرص القيادتين لتعزيز التعاون الثنائي على جميع الصعد «تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد».

وقال الرشيدي ان الترابط الشعبي بين الكويت والامارات له دلالات عدة اهمها التشابك الثقافي والاجتماعي بين البلدين «حيث ان العلاقات لا تقف عند التشابه في العادات والتقاليد بل يتعداها ليشمل المصاهرة والنسب بين الشعبين الشقيقين»، مشيراً الى ان قادة البلدين يستشرفون المستقبل ويتطلعون لنفس الآمال والتطلعات التي تهم مواطني البلدين «وهم حريصون على رفاهية وسعادة شعوبهم من خلال تبني المبادرات الوطنية التي تحقق السعادة والرفاه لكلا الشعبين».

واعرب عن سعادته باقامة احتفالية (الملتقى الكويتي الاماراتي الثالث) مشددا على انه يسهم في تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية بين الكويت والامارات.

وتقدم الرشيدي بالتهنئة لقيادة وشعب الامارات بمناسبة العيد الوطني الـ 47 ويوم الشهيد متمنيا لهم دوام الازدهار والتقدم، شاكراً جميع الجهات الحكومية الاماراتية التي شاركت في هذه الفعالية، مؤكدا ان مشاركتها تعكس متانة العلاقات بين البلدين.

من جانبها قالت ضيف الاحتفالية الرئيس الفخري لنادي الكويت للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله الصباح خلال كلمتها انها تشعر بالفخر والاعتزاز لما وصلت اليه العلاقات الثنائية بين الكويت والامارات مشيدة بالجهود المبذولة في تعزيز روابط المحبة والاخاء بين الشعبين الشقيقين. واضافت ان الكويت والامارات تربطهما علاقات تاريخية قديمة تمتد لما قبل قيام اتحاد الامارات العربية وتستمر حتى اليوم «ونحن نلاحظ ازدهار تلك العلاقات بشكل مطرد عاما بعد عام».

وهنأت العبدالله الامارات حكومة وشعبا بحلول الأعياد الوطنية داعية الله تعالى ان يمن على قيادة الشعبين الكويتي والاماراتي موفور الصحة والعافية وان يديم نعمة الأمن والرخاء على البلدين مشيدة بما وصلت اليه الامارات من تقدم ورقي في جميع المجالات، مؤكدة ان ذلك كله ثمرة رؤية قيادة الامارات «التي نهجت نهج زايد الخير الذي رعى الاتحاد لتكون الامارات في مصاف الدول التي يشار اليها بالقوة والبنان على جميع المستويات».

وشهدت فعاليات الملتقى الذي أقيم في دار الأوبرا بدبي لوحات فنية فلكلورية قدمها اطفال المدارس الحكومية الاماراتية اضافة الى قصائد شعرية القاها عدد من الشعراء الاماراتيين والكويتيين.

وشارك في الملتقى عدة جهات كويتية واماراتية حكومية منها وزارة الاعلام الكويتية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والامانة العامة للاوقاف والخطوط الجوية الكويتية ومجلس الاعمال الكويتي بدبي الى جانب وزارة الصحة الاماراتية وجامعة الشارقة ومؤسسة حمدان بن محمد آل مكتوم للاداء التعليمي المتميز وغيرها من الجهات.

وتضمن الملتقى العديد من اللوحات والعروض الفنية التي قامت بها فرقة الأكاديمية الموسيقية الكويتية اضافة الى معرض مصاحب للصور التاريخية التي تحكي العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وشاركت فرقة الموسيقى العسكرية التابعة لأكاديمية شرطة دبي في فعاليات الملتقى حيث قدمت عدة لوحات موسيقية الى جانب النشيد الوطني للبلدين.

ويقام الملتقى الكويتي الاماراتي للمرة الثالثة على التوالي ويتزامن مع احتفالات الامارات بعيد استقلالها الذي يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام.

