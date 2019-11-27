أول النهار

أكد السفير الأردني لدى البلاد صقر أبو شتال أن الأردن نجح في أن يتبوأ المرتبة الأولى في اقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمركز جاذب للسياحة العلاجية حيث استقطب أكثر من 262 ألف مريض من 71 جنسية من مختلف دول العالم خلال عام 2018 بالاضافة لأكثر من 500 ألف مرافق مع هؤلاء المرضى.

وأضاف أبو شتال في كلمة خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها هيئة تنشيط السياحة الأردنية – وحدة السياحة الصحية والتعافي بحضور مدير ادارة العلاج بالخارج في وزارة الصحة د. فؤاد القطان ، ومشاركة 10 مستشفيات خاصة أردنية أن السياحة العلاجية في الأردن تعتبر انجازاً وطنياً رفعت اسم المملكة عالمياً وهي رافد أساس للاقتصاد الوطني ومن أهم مصادر الدخل القومي.

وأشار الى أن هناك عوامل عديدة تشجع المرضى الوافدين من الدول الأخرى على القدوم الى المملكة منها الاستقرار الأمني الى جانب الاستقرار السياسي ووجود علاقات دبلوماسية جيدة مع غالبية دول العالم وامكانية دخول العديد من الجنسيات الى الأردن دون تأشيرة .

وذكر أن قرب المملكة الجيوغرافي من الكويت يعطي الكويتيين ميزة عن سواهم ، ناهيك عن التشابه الكبير في العادات والتقاليد بين البلدين الشقيقين والروابط الأسرية بين الشعبين، لافتا الى أن الكويت تحتل المرتبة الثالثة في أعداد المرضى في المستشفيات الخاصة الأردنية.

بدوره قال مدير وحدة السياحة العلاجية في هيئة تنشيط السياحة الأردنية د. جستن أبو عنزة إن هذه الورشة استهدفت مجموعة من الشركات والمكاتب الكويتية المتخصصة بالسياحة العلاجية لتعريف العاملين فيها بما تزخر به المملكة من تكنولوجيا متقدمة في المجال الطبي. وأضاف أن القطاع الصحي في الأردن حقق العديد من النجاحات والانجازات خلال العقود الماضية على مستوى الاقليم ومنها اجراء أول عملية قلب مفتوح في الوطن العربي في عام 1970، واجراء أول عملية زراعة كلى في الوطن العربي في عام 1972، وأول عملية طفل أنابيب في الوطن العربي عام 1987 مما مكنه من تحقيق مكانة بارزة له على خارطة الصناعة الصحية.

وأشار الى أن أحد العوامل التي ساهمت في جعل الأردن مركزاً جاذباً للسياحة العلاجية في منطقة الشرق الأوسط هو السمعة الجيدة في تقديم خدمات علاجية مميزة بأسعار منافسة تقل كثيراً عن مثيلاتها في المنطقة والعالم، اضافة لتوفر الكوادر الطبية والتمريضية الأردنية المؤهلة تأهيلاً عالياً، وأيضا كون المستشفيات الأردنية مزودة بأحدث الأجهزة والتكنولوجيا الطبية وبكثرة ما أدى الى انعدام قوائم الانتظار بما يتيح للمرضى الحصول على الخدمات التشخيصية والعلاجية في أقصر وقت ممكن والذي يعتبر من النقاط المهمة للمرضى العرب والأجانب.

