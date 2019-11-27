الأولى

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى الشيخ د. باسل الصباح وزير الصحة وزير الخارجية وزير الدفاع أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بنجاح إجراء أول عملية زراعة قلب طبيعي بالكويت كما هنأ فيها سموه الفريق الطبي المتخصص في جراحة زراعة القلب الذي أجرى هذه العملية ببراعة وكفاءة والذي ترأسه البروفيسور رياض طرزي وبمعاونة الطاقم الطبي الذي ضم كلا من د. محمد شمساه ود. محمد جواد البنا ود. خلدون عبدالرحمن الحمود ود. محمد عبدالرحمن بدوي والهيئة التمريضية المتخصصة.

مشيدا سموه بهذا الإنجاز الطبي التاريخي المشرف الذي كان ثمرة التخطيط المهني الذي عكف عليه الأطباء خلال سنوات من الدراسة والتجهيز لإتمام هذه العملية التي تكللت بفضل الله تعالى بالنجاح سائلا سموه الباري تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة مماثلة إلى الشيخ د. باسل الصباح وزير الصحة وزير الخارجية وزير الدفاع أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بنجاح إجراء أول عملية زراعة قلب طبيعي بدولة الكويت كما هنأ فيها سموه رئيس الفريق الطبي المتخصص في جراحة زراعة القلب الذي أجرى هذه العملية ومعاونيه من الطاقم الطبي والهيئة التمريضية المتخصصة بهذا الانجاز الطبي. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة. وكان وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أعلن عن نجاح اول عملية جراحية كاملة لزراعة قلب طبيعي في الكويت وذلك في مركز سلمان الدبوس لامراض القلب بمستشفى العدان التابع للوزارة. وقال في بيان صحافي ان العملية اجريت لمريض في العقد الثاني من عمره كان يعاني من فشل وقصور شديد في وظائف القلب وبمراحل متقدمة من المرض اذ استدعت حالته وضع اجهزة الدعم الدوري الصناعي للمحافظة على حياته. واشار الى انه تم نقل القلب من سيدة متوفاة في العقد الرابع من عمرها حيث تم التبرع بأعضائها القلب والكبد والكليتان لانقاذ حياة اربعة مرضى في مقتبل اعمارهم كانوا يعانون من الفشل المتقدم في تلك الاعضاء مضيفا ان العملية اجريت على يد فريق متخصص في جراحة القلب. وافاد ان نجاح هذه العملية يأتي تتويجا لجهود من التخطيط والتجهيز للعمل على برنامج زراعة القلب لافتا الى ان الوزارة عملت بالتعاون مع عدة قطاعات لضمان امتلاك الخبرات الجراحية والعلاجية المتطورة اللازمة لدعم برنامج كامل لزراعة الاعضاء. وذكر ان هذا النجاح يعد علامة مضيئة ودليلا واضحا على النقلة النوعية التي وصلت إليها الوزارة في الكويت كما يعد انجازا تاريخيا يضاف الى السجل الحافل بالانجازات موضحا انه بعد عامين من التجهيز والتدريب تمكن الاطباء من القيام بهذه العملية بمهارة واحترافية عالية. واضاف ان ما تم تحقيقه خطوة مهمة نحو التوفير والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية في الكويت، داعيا الى زيادة الوعي لدى الجمهور حول اهمية التبرع بالاعضاء لما لها من دور في انقاذ الارواح. واعرب الشيخ باسل عن شكره لكل من عمل وأشرف على نجاح برنامج زراعة القلب ولكل من شارك في اول عملية زراعة قلب في الكويت من طاقم طبي وجراحي وفني واداري واعضاء الهيئة التمريضية.