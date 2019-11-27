الأولى

قالت مصادر برلمانية لـ النهار ان وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي أخل بوعود اعلنها في أولى جلساته البرلمانية أمام النواب اذ وعد بتقديم قانون لتنظيم التعليم الخاص وضبط الرسوم الدراسية لكنه لم يفعل رغم مضي اكثر من عامين. وكشفت عن ان ترتيبات الوزير مع بعض أعضاء اللجنة التعليمية أسهمت في التعتيم على الملف وتأخيره، رغم مطالبة نواب آخرين الوزير بالالتزام بوعوده التي أخلفها ورغم التلويح بمساءلته ان طالت المدة. من جانبه أكد النائب عبد الله الكندري أن كادر الوظائف التربوية المساندة مطلب نقابي مستحق تأخر اقراره. وقال النائب خلال ندوة بعنوان وزارة التربية الى أين؟ نظمتها نقابة العاملين في وزارة التربية أن هذا المطلب يأتي في اطار الحقوق المنصوص عليها في الدستور والتي تساوي بين أبناء المجتمع في الحقوق والواجبات. وعبر الكندري عن استغرابه من التمييز الواقع بين أبناء المهنة الواحدة وحتى المدرجين تحت تصنيف الوطائف التربوية المساندة مضيفاً يجب وضع حد لمعاناه اصحاب الوظائف التعليمية المساندة ووقف من يتجاهلهم او يفرق بينهم. ودعا الى ضرورة توفير بيئة عمل ملائمة للعاملين في الحقل التربوي تسهم في التطوير والارتقاء بالعملية التعليمية مؤكداً أن ذلك لن يتم الا بدعم حقوق ذوي الوظائف المساندة. وأضاف: لن ينجح المعلم في وظيفته من دون اداء القائمين على الوظيفة الادارية المساندة لادوارهم، وتساءل: كيف لهم ذلك وهم يشعرون بالغبن نظرا لعدم حصولهم على حقوقهم كاملة أسوة بزملائهم. وبين ان التعليم الحديث يقوم على تعدد وسائل مساندة المعلم، مشدداً على أن مجلس الأمة واللجنة التعليمية ووزير التربية مطالبون بانصاف العاملين في الوظائف المساندة. وأعلن مساندته موقف جمعيتي المعلمين واعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت ضد قرار وزارة التربية والتعليم العالي المتخبط بهذا الشأن. الى ذلك طالبت الجمعية الكويتية لجودة التعليم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد باستبعاد وزير تصريف الاعمال الحالي لوزارتي التربية والتعليم العالي د. حامد العازمي من التشكيل الحكومي الجديد. وقالت في بيان لها امس: ان الجمعية تجد نفسها ومن منطلق أهدافها مجبرة على كشف ما آل اليه قطاع التعليم في عهد وزير تصريف الاعمال الحالي لوزارتي التربية والتعليم العالي من ترد على جميع المقاييس التربوية والأكاديمية ومن هدم للاركان وضياع للاهداف. واضافت ان كل ذلك جعل عملية التعليم تعاني فشلا هيكليا في السياسات واللوائح والانظمة، ما تسبب في تراجع أكبر مؤسستين حاضنتين للتعليم ما بعد الثانوي، وهما جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. واضافت: كما ان التعليم العام من الابتدائي وحتى الثانوي يعاني من اخفاقات كشفتها الجمعية الكويتية لجودة التعليم وتقارير البنك الدولي، ما يستدعي اختيار وزير جديد يكون على قدر كبير من المسؤولية والمهنية، علما بأن القطاع الأكاديمي مليء بالكفاءات، التي تستطيع انقاذ المنظومة الأهم في عمل الدولة والتي تعتبر الركن الأساس في بناء المجتمع ومؤسساته الاجتماعية والاقتصادية والفكرية. ومضى البيان يقول: ان الجمعية الكويتية لجودة التعليم التي بادرت باطلاق أول نداء للحكومة بضرورة تنحية وزير التربية وزير التعليم العالي عبر بيانها الذي أصدرته في 21 أكتوبر 2019 لتطمئن سمو الرئيس أن الكويت الزاخرة بالكفاءات العلمية والاكاديمية لديها منظومة تعليم متكاملة، غير أننا بحاجة الى وضع الرجل والمرأة المناسبين في المكان المناسب، وأن الاختيار الأفضل للوزارة يجب الا يتوقف عند منصب الوزير فحسب بل يشمل مدير الجامعة الذي انتهت مدته الرسمية ورئيس الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم الذي ارتكبت العديد من التجاوزات، حيث تعرض القطاع العلمي والاكاديمي لأصناف من الفساد بدءا من سوء الادارة والتزوير والسرقات العلمية والالتفاف على معايير الاعتماد الاكاديمية والغش وصولا الى المحسوبية والمحاصصة ومحاربة الكفاءات الوطنية. واستطرد البيان: ان كل هذه القضايا تستدعي اتخاذ قرارات سريعة تزيل المعوقات وتعيد العملية التعليمية الى مسارها الصحيح، بدءا من استبعاد وزير تصريف الاعمال الحالي لوزارة التربية والتعليم العالي من التشكيل الجديد للوزارة واختيار الاكفأ لقيادة دفة التعليم.