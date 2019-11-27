الأولى

علقت وزارة الداخلية في بيان توضيحي على ما تم تناقله حول بعض الثغرات الأمنية في السياج الامني لحقل الروضتين، موضحة ان قطاع الأمن الخاص (ادارة حماية المنشآت الحيوية والنفطية) على علم بالموضوع منذ يوم 18 من الشهر الحالي، حيث ورد بلاغ اليها يفيد بسقوط أجزاء محدودة من السياج الأمني بمنطقة الروضتين «المنطقة المحظورة».

واضافت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني انه على الفور تم الانتقال الى موقع البلاغ حيث تبين تساقط أجزاء من السياج الأمني بين العلامة رقم (97 والعلامة 98) نتيجة هطول الأمطار التي أدت الى حدوث

سيول أسفل السياج الأمني، مشيرة الى انه تم اتخاذ الاجراءات الأمنية الفورية اللازمة وابرزها تمركز قوة أمنية وانتشارها على جميع الأجزاء التي تعرضت للسقوط. وأضافت أنه تم التنسيق مع قسم الصيانة التابع لشركة نفط الكويت للعمل على اغلاق جميع تلك الثغرات.. وتم ذلك بالفعل.. كما تم تمشيط المنطقة أمنياً للتأكد من عدم تسلل أي أفراد للمنطقة غير مصرح لهم بالدخول.