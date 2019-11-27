الأولى

اكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل ان ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام بشأن انهائها خدمات طيارين ومهندسي طيران وموظفين كويتيين من عملهم في شركة الخطوط الجوية الكويتية عار تماما عن الصحة.

وأوضحت في تصريح صحافي أمس ان انهاء خدمات أو تعيين أي موظف أو طيار أو مهندس طيران في شركة الخطوط الجوية الكويتية ليس من اختصاصها. وأعربت عن استيائها تجاه ما نشر من أخبار غير صحيحة سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد مشيرة الى ضرورة توخي الدقة عند نشر مثل هذه الأخبار التي قد تؤدي الى عدم الاستقرار الوظيفي والاخلال بأداء الشركة وموظفيها واثارة الرأي العام من دون أي دلائل او مستندات تثبت هذه المعلومات غير الصحيحة. وفي سياق متصل اكد رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم عدم قيام الوزيرة العقيل بتعيين او انهاء خدمات اي موظف او طيار او مهندس من العاملين في الشركة موضحا ان هذه مسؤولية مجلس ادارة الشركة والادارة التنفيذية فيها. واوضح الجاسم في بيان صحافي صادر عن الشركة ان الخطوط الكويتية لا تنوي القيام بأي خطوات متعلقة بانهاء خدمات اي من الطيارين والمهندسين والموظفين مؤكدا تمسك الشركة ومجلس ادارتها بخدمات أبنائها من كل فئات الموظفين. وذكر انه يتم التعامل مع كل موظفي الشركة بناء على اللوائح والانظمة والاجراءات المصدق عليها والمعتمدة من مجلس الادارة الذي يشدد على ضرورة استتباب الأمن الوظيفي لدى كل العاملين، وخاصة الكوادر الوطنية التي تحرص الشركة على استقرارهم الوظيفي خدمة لبلدهم وأهداف الشركة في رفع اسم الكويت عاليا. ودعا الجميع الى ضرورة توخي الدقة والموضوعية فيما ينشر حرصا على تماسك الناقل الوطني ونموه وازدهاره. وكان النائب خليل ابل قال ان على وزيرة التنمية وزيرة المالية المستقيلة ان تدرك ان اقالة الكويتيين من وظائفهم لا يعد من أعمال تصريف العاجل من الأمور، وسوف يكون لنا وقفة حازمة مع هذا الأمر في حال عودتكم في الحكومة القادمة. من جانبه حذر النائب أحمد الفضل كل وزراء تصريف العاجل من الامور من مغبة قيامهم باتخاذ اي اجراءات تخرج عن نطاق العاجل من المهام اليومية الموكلة لهم. وقال: على وزيرة المالية ان تعي الأمور المسموحة لها قانونياً و دستورياً بوضعها الراهن. بدوره اعتبر النائب خليل الصالح انهاء خدمات الرئيس التنفيذي لشركة كاسكو فؤاد المزيدي قرارا متسرعا وخارجا عن نطاق العاجل من الأمور الذي يجب ان تنحصر فيه قرارات الوزراء الحاليين، وسنتابع الموضوع بشكل حثيث لاعادة الأمور الى نصابها الصحيح. وافاد بان انهاء خدمات أكثر من 200 طيار بالخطوط الجوية الكويتية وعدد من المهندسين، اضرار جسيم بالكوادر الوطنية وشلل للناقل الوطني، وهو قرار غير مدروس ومرفوض جملة وتفصيلاً، وعلى الوزيرة مريم العقيل سرعة تصحيح الأوضاع.