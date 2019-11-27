الأولى

تدرس جهات حكومية مختصة في الشأن الاقتصادي امكانية ادراج بعض الشركات المملوكة للحكومة في البورصة، حيث اكدت مصادر ان الأمر طور الدراسة الجادة دون تحديد لطبيعة الشركات المستهدفة للطرح. (طالع ص 09)

وأوضحت مصادر لـالنهار ان تلك الخطوة ستعزز وضع البورصة ورفع القيمة الرأسمالية

ما سيجعل السوق أقوى وأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة، مشددة على ان ادراج الشركات الحكومية سيحرك الدورة الاقتصادية من ناحية وسيعمل على تحسين بيئة الأعمال على المدى البعيد. وكان مسؤولون في البورصة قد أشاروا إلى ان ادراج الشركات النفطية من عدمه يعود إلى قرار حكومي، لافتين الى سعي شركة بورصة الكويت الدائم إلى تطوير السوق عبر تطبيق استراتيجياتها التي تنصب جميع أركانها على تنشيط وتحفيز سوق المال المحلي ومواكبته لأحدث النظم والتطورات العالمية. وتستهدف الحكومة من خلال تلك الخطوة تعزيز ايرادات تلك الشركات ووضعها على مسار الاصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الكويت عبر تحويل شركاتها الخاسرة إلى شركات رابحة واعادة تسعير خدماتها بما يزيد من ايراداتها غير النفطية ويرفع العبء عن كاهل الموازنة العامة.