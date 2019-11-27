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استمرارا لنهج فرقة المسرح العربي في تكريم رواد الحركة المسرحية والدرامية بالكويت تقديرا وعرفانا لفضلهم على الأجيال الجديدة من الفنانين أقامت احتفالية تكريمية للفنان القدير محمد المنيع وأدار الأمسية الفنان والمحامي حسن المتروك.

بعدها تطرق الفنان القدير محمد المنيع الي جوانب من ذكرياته وتوقف عند محطات في حياته مشيرا في البداية إلى أنه ولد في القبلة قرب «مسجد ملا صالح» و«مسجد عيسى الشرف» ودرس في المدرسة الأحمدية وبعد أن ترك الدراسة بدأ العمل في الأحمدي بمهنة لحام الأكسجين وإصلاح الخزانات الخاصّة بالنفط وانتقل بعد ذلك إلى قسم العمال وشغل وظيفة مسجل وملاحظ ليتنقل بعدها في عدة شركات وبعد أن ترك العمل في الأحمدي وعمل في وظيفة ملاحظ على العمال ثم نقل إلى الشويخ ليعمل في مجال الحفر لأنابيب النفط.

واضاف قائلاً : ولكنى تركت هذا العمل بعد فترة وانتقلت إلى «دائرة المعارف» التي عملت فيها مشرفًا على التغذية في الكلية الصناعية وثانوية الشويخ لانتقل بعدها إلى العمل في قسم المباني المدرسية بوزارة التربية وقد كانت رحلة شاقة من العمل المتواصل قبل أن اتفرغ للتمثيل. وكنت من محبي التمثيل ووقتها كان التمثيل مادة أساسية وكان له نشاط بارز بين الأنشطة الأخرى وكانت بداية اهتمامي به عندما كنت طالبًا في «المدرسة القبلية» وكانت أول مسرحية أشارك بها «حرب البسوس» ووجدت التشجيع من ناظر المدرسة عبد الملك الصالح الذي قام بإخراج المسرحية وبعد أن شاهدني الفنان محمد النشمي في هذا العمل شجعني ونصحني بأن أواصل التمثيل وأن أعمل على صقل موهبتي وخاصة في دور الأب والجد. ويواصل الفنان القدير محمد المنيع سرد ذكرياته فيقول : انضممت في عام 1956 إلى «فرقة المسرح الشعبي» وفي يونيو 1964 تم اختياري عضوًا في اللجنة الإدارية والمالية مع عدد من الفنانين لتأسيس «فرقة المسرح الكويتي» كما عينت مسئولا عن العلاقات العامة للفرقة كذلك تم اختياري عضوًا في مجلس إدارة الفرقة بين عامي 1965 و1969 ثم نائبًا لرئيس مجلس الإدارة في النصف الثاني من الستينيات. وحول الأعمال الفنية ذكر المنيع عددا كبيرا من الأعمال الدرامية والمسرحية مثل الإبريق المكسور ودنيا الدنانير والرحيل وأبله منيرة وغدا تبدأ الحياة وعلي بابا والجوهرة والصياد وأولاد بوجاسم وديوان السبيل وحال مناير ووطن النهار وغيرها من الأعمال الدرامية وذكر المنيع عددا من المسرحيات التي قدمها خلال مشواره الحافل بالعطاء منها حظها يكسر الصخر وبغيتها طرب صارت نشب وعلي جناح التبريزي وفرسان المناخ والسدرة ونورة والسندباد وغير ذلك من الأعمال التي شارك فيها نجوم الكويت جميعا معددا العديد من المواقف الكوميدية مع الراحل الفنان القدير عبد الحسين عبد الرضا وكذلك الفنان سعد الفرج.

السينما

وحول أعماله السينمائية ذكر عدداً من الأفلام بداية من «بس يابحر» وأوراق الخريف والفخ والوجه الآخر وليلة القبض على الوزير وبقايا بشر ودانة، وغيرها من الأفلام مشيرا إلى ذكرياته في فيلم «بس يا بحر» والذي استغرق تصويره أكثر من عام.

وبعدها شارك المخرج أحمد الشطي رئيس مجلس إدارة الفرقة حيث قال: فرقة المسرح العربي تحتفل في هذه الأمسية المميزة بتكريم قامة استمرارا لنهج الفرقة في تكريم رواد الحركة المسرحية والدرامية بالكويت تقديرا وعرفانا لفضلهم على الأجيال الجديدة من الفنانين لتقديمهم أعمالاً فنية كبيرة أسهمت في نهضة الفن الكويتي وتقدمه لأكثر من نصف قرن أثرى خلالها المكتبة الفنية الكويتية والخليجية بعشرات الأعمال المسرحية والدرامية التي تركت بصماتها على أجيال كاملة فهو يستحق التكريم ونحن كجيل من الشباب تربينا على هذه الأعمال التي استمتعنا فيها وتعلمنا منها الكثير اليوم سعادتنا لا توصف بتكريم هذه القامة الكبيرة داخل أروقة المسرح العربي فأوجه له باسمي وباسم الفرقة تحية إعزاز وتقدير لسنوات طويلة من العطاء الزاخر وهذه الاحتفالية هي نوع من العرفان بفضله.

كما كانت هناك مداخلة للفنان القدير عبد الله غلوم وجه خلالها الشكر لفرقة المسرح العربي لاحتفائها بالرواد الكبار وهي بادرة طيبة ليست غريبة على الفرقة العريقة مطالبا بتجمع المسارح الأهلية من جديد للعمل على إعادة اتحاد المسارح الأهلية.

وقد رحب المخرج احمد الشطي بهذا الطرح مؤكدا أنهم كفرقة ليس لديهم أي مانع في التعاون مع باقي الفرق الأهلية من أجل عودة الروح للاتحاد الذي يمثل قوة للفرق وصوتها المسموع. وفي نهاية الأمسية كرم المخرج أحمد الشطي الفنان محمد المنيع.

