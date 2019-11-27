إضاءات

أشعلت فرقة «سول 47» الفلسطينية الأجواء، وأطربت الحضور.. في ليلة الدبكة والفلكلور.. التي احتضنتها حديقة الشهيد.

تكونت الفرقة من ثلاثة أعضاء جاء جمهور كبير للاستمتاع بفنهم خصوصًا من الجنسية الفلسطينية وذلك في اليوم الثالث من عروض مهرجان التراث المعاصر 2019 الذي تنظمه أكاديمية لوياك للفنون (لابا) بالتعاون مع حديقة الشهيد.

حضر الحفل سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب ورئيس مجلس إدارة أكاديمية لوياك للفنون «لابا» فارعة السقاف.

وأدت الفرقة خلال الحفل عدداً كبيراً من أغانيها باللغتين العربية والإنكليزية، لاقت إعجاب الحضور.. كما دمجت الفلكلورالفلسطيني الشامي بالموسيقى الغربية في قالب مغاير، وكان الاستهلال بتحية الجمهور الكويتي الداعم الدائم للقضية الفلسطينية.

وعبر «طارق أبوكويك» عن سعادته بنجاح الحفل بشكل متميز خاصة أنها أول زيارة للفرقة على مسرح حديقة الشهيد وأول حفلة لهم في الكويت، مشيرا أنه شعر بسعادة كبيرة مشيدا بالمهرجان والقائمين على التنظيم والجمهور.

وبسؤاله عن سبب تسمية الفرقة بـ «سول 47» قال استخدمناها كرمز لحرية التنقل قبل رسم الحدود بين بلاد الشام وفقا لاتفاقية سايكس بيكو سنة 1948 والتي أدت إلى تقسيم مدن الشام بعد احتلال فلسطين، مشيرا إلى أن التواصل والحركة هو الأداة الوحيدة التي تساعد على كسر الحواجز وعبور الأماكن بين الشعوب فما بالك بشعب واحد ذات ثقافة وحضارة ولغة واحدة ولا يستطيع التواصل والتنقل بين مدنه .

وأشار إلى أن شعار الفرقة أيضا يعبر عن نفس الفكرة فهو عبارة عن مثلث بداخلة كلمة «شام» مقرونة بكلمة «ستب» فكلمة شام لان جميع الإيقاعات التى نستخدمها مأخوذة من الموسيقى الشامية كإيقاع اللف والجوبي ومقام البياتي وصوت المجوز الذي يعبر عن الدبكات أما «ستب» فهو مصطلح إنكليزي يعني الخطوة وذلك تلميحاً على أنها موسيقى إلكترونية جديدة.

كما أوضح أن استخدام اللغتين العربية والإنكليزية قاعدة أساسية تحقق حرية التواصل والتحرر والتعرف بين الشباب العربي بالداخل وبالخارج.

وعن جديده ذكر أنه بصدد القيام بالمشاركة فى مهرجان بالمكسيك.. كما تستعد الفرقة لإطلاق ألبومها الجديد فى الربيع.

يذكر أن الفرقة تأسست في عمّان، عام 2013م، وتضم أعضاءً من فلسطين والأردن هم طارق أبو كويك (الفرعي) ، رمزي سليمان (زين الناس)، وحمزة أرناؤوط (الجهاز)، و«ولاء سبيت».

