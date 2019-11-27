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اختيرت نجمة أغاني «البوب» الريفية الأميركية الشهيرة، تايلور سويفت، كفنانة العام، وكذلك كفنانة العقد، وذلك في الحفل السنوي لتوزيع جوائز الموسيقى الأميركية «إيه إم أيه»، والذي أقيم مساء أول أمس على مسرح «مايكروسوفت» بمدينة «لوس أنجلس». ووفقاً لما نشرته أمس شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، حصدت سويفت أمس الاول إجمالاً ست جوائز جديدة ضمن جوائز «إيه إم أيه»، لترفع بذلك رصيدها من هذه الجوائز السنوية المرموقة إلى 29 جائزة، حيث كانت تحمل في جعبتها قبل ذلك 23 جائزة. وبذلك، صارت سويفت رسمياً هي الأكثر فوزاً بالجائزة المرموقة على مدار تاريخها الذي يرجع إلى عام 1973، وهو أول عام شهد منح الجائزة. وتفوقت سويفت على مايكل جاكسون، ملك «البوب» الراحل، الذي كان يتصدر هذه الجوائز حتى حفل الأمس، حيث فاز بها 24 مرة قبل ذلك، إلا أن سويفت انتزعت الصدارة أمس وبفارق خمس جوائز عن جاكسون. وكانت الجوائز الست التي فازت بها سويفت أمس هي: «فنانة «البوب - الروك» المفضلة»، «الفنانة «المعاصرة المفضلة لدى البالغين»، «أفضل فيديو موسيقي عن فيديو أغنية «أنت بحاجة لأن تهدأ»، إلى جانب جائزتي «فنانة العام»، و«فنانة العقد».