إضاءات

بات التلفزيون حريصاً في هذه المرحلة من تاريخه أشد الحرص على تقديم الدعم والإسناد للسينما الكويتية عبر أجيالها الجديدة.

وخلال الفترة القصيرة الماضية، تابع جمهور الفضائية الكويتية عدداً من الأعمال السينمائية الكويتية، وكان آخرها فيلم «ودي أتكلم» للمخرج صادق بهبهاني. ومن خلال هذه الزاوية، إذ نثمن الدعم والإسناد الذي تقدمه وزارة الإعلام بشكل عام، متمثلة بالتلفزيون فإننا في الحين ذاته، نتطلع إلى سن لوائح جديدة، تعمل على الارتفاع بقيم الشراء، لما يمثله هكذا جانب من إسناد حقيقي، ودعم سيعمل على المدى القريب في تفعيل وتنشيط هذه الحرفة. إن صناعة السينما في الكويت، هي اليوم بأمس الحاجة الى كل الدعم والرعاية لتطويرها.. والأخذ بيدها الى الاستمرارية.. وأقل من ذلك ستكون النهاية.. ولربما العودة الى ما قبل الصفر.

نعلم بأن وزارة الإعلام هي الحاضنة الأساسية للإبداع الفني، وهذا ما يلمسه الجميع، عبر مجموعة من القطاعات، ولعل أبرزها صناعة الإنتاج الدرامي التلفزيوني، واليوم فإن صناعة السينما تظل بأمس الحاجة إلى التفاتة.. ونظرة موضوعية عميقة تتحرك في مجموعة من المحاور.. وفي مقدمتها تطوير العلاقة المادية الداعمة لشراء الأفلام الكويتية الجديدة.. فهل من مبادرة في هذا الجانب؟

وعلى المحبة نلتقي

