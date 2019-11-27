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بيروت- الوكالات: أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري امس عدم رغبته في تشكيل حكومة جديدة، مؤكداً أن قراره قاطع لا عودة عنه. وأضاف أن الخروج من الأزمة في لبنان لا يمكن بدون حكومة من الاختصاصيين.

كما اعتبر في بيان أنه بعد 40 يوما على الحراك اللبناني وقرابة الشهر على استقالة الحكومة، بات واضحا أن ما هو أخطر من الأزمة الوطنية الكبيرة والأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها بلدنا وما يمنع البدء بالمعالجة الجدية لهاتين الأزمتين المترابطتين، هي حالة الإنكار المزمن الذي تم التعبير عنه في مناسبات عديدة طوال الأسابيع الماضية. وأوضح أن حالة الإنكار هذه بدت وكأنها تتخذ من مواقفه ذريعة للاستمرار في التعنت والمناورات ورفضها الاصغاء إلى أصوات الناس ومطالبهم المحقة.

وفي إشارة إلى تصريحات سابقة لوزير الخارجية بران باسيل، قال عندما أعلنت عن استقالة الحكومة تجاوبا مع الناس ولفتح المجال للحلول، وجدت من يصر على أنني استقلت لأسباب مجهولة.

في غضون ذلك، اقفل الجيش اللبناني والقوى الامنية عددا من الطرقات في العاصمة بيروت اثر توتر ومواجهات بين عدد من مناصري الاحزاب اللبنانية. وقالت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية ان الجيش اقفل طريق الكولا بالاتجاهين وطريق مستديرة الطيونة باتجاه ميدان سباق الخيل والطريق أمام جامع الخاشقجي باتجاه وسط بيروت وطريق المدينة الرياضية.

ونفذ الجيش اللبناني تدابير امنية مشددة في بيروت واستقدم تعزيزات اضافية بعدما قطع المحتجون بعض الطرق بالحجارة والعوائق الحديدية.وشهدت منطقة قصقص تجمعا لموالين لتيار المستقبل الذي يتراسه رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري وقابلهم مؤيدون لحزب الله وحركة امل وسط انتشار للجيش الذي شكل حاجزا بين الطرفين فيما تم تسجيل اطلاق نار في المحلة.

وطلب تيار المستقبل من مناصريه عدم المشاركة في أي تحرك احتجاجي والانسحاب من أي تجمع شعبي والامتناع عن تنظيم المواكب الدراجة والسيارة وكل ما يمكن أن يخالف موجبات السلم الأهلي وتطبيق القانون. وقال التيار في بيان انه يهيب بكل مناصريه في العاصمة بيروت والمناطق اللبنانية الالتزام بتوجيهات الرئيس سعد الحريري بالابتعاد عن أي عراضة وتجنب الانجرار وراء اي استفزاز يراد منه إشعال الفتن والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لتكريس التهدئة وضبط الأمن وتنفيس كل احتقان.

وكان مناصرون لحزب الله وحركة أمل دخلوا ساحة الاعتصام في مدينة صور جنوب بيروت، وحطموا وأحرقوا بعض الخيم التي نصبها ناشطو الحراك في ساحة العلم، بينما تدخلت عناصر من الجيش اللبناني في محاولة لضبط الأمور ومنع تفاقمها. واعتصم عشرات المواطنين في ضاحية بيروت الجنوبية للإعراب عن استنكارهم لمقتل شخصين في حادث سير قرب نقطة تجمع لناشطين من الحراك الشعبي في بلدة الجية جنوب بيروت. وحمّل المعتصمون مسؤولية الحادث لناشطي الحراك الذين قطعوا الطريق في المنطقة، كما طالبوا القوى الأمنية بالحفاظ على حق التنقل للجميع.

