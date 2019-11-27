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بيروت- الوكالات: فتح مواطن لبناني النار من بندقية آلية، امس باتجاه منزل رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، قبل أن توقفه دورية من مديرية المخابرات.

وذكر بيان للجيش اللبناني على تويتر أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت المدعو (ي. ح) في محلة الكورنيش البحري بطرابلس، لإقدامه على إطلاق النار من بندقية «بومب أكشن» باتجاه منزل رئيس مجلس الوزراء السابق ميقاتي من دون وقوع إصابات، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

وكانت السلطات اللبنانية أحالت ميقاتي ونجله وشقيقه إلى التحقيق بتهمة «الثراء غير المشروع».

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، غادة عون، أصدرت قرارا بإحالة ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه ومسؤولي أحد المصارف للتحقيق بجرم «الثراء غير المشروع». وأوضحت أن التحقيق مع ميقاتي يشمل «الحصول على قروض سكنية مدعومة».

