عربيات ودوليات

موسكو- بيروت- الوكالات: ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، امس ان دوي عدة انفجارات سمع في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، نتيجة غارات من طائرات حربية مجهولة حلقت في أجواء المنطقة. وأشار المرصد إلى أن مصادر محلية أفادت أن 6 انفجارات سمعت في مناطق متفرقة، حيث أكدت المصادر أن الغارات استهدفت منطقة الحراقات بالقرب من قرية ترحين، وقرية البرج وجنوب مدينة جرابلس. فيما وردت معلومات مؤكدة عن إصابة عدد من المواطنين في قرية ترحين، واحتراق عدة خزانات مخصصة لنقل المحروقات. يذكر أن المرصد كان رصد منذ أسبوعين انفجارات عدة نفذتها طائرات استهدفت المحيط الغربي لبلدة «كفرة» بالقرب من مدينة أعزاز شمال حلب. من جهة أخرى، قالت مصادر للمرصد إن طائرات استطلاع تركية حلقت في سماء مدينة مارع وسط أنباء عن احتمالات تنفيذ عملية إنزال جديدة، على غرار عملية إنزال سابقة نفذتها قوات التحالف الدولي استهدف رأس تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي. على صعيد اخر قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن موسكو على دراية بقيام «الخوذ البيضاء» بالإعداد لاستفزازات في إدلب، وإن هناك تقارير تؤكد ذلك. وذكر لافروف، في مؤتمر صحافي عقب مباحثاته مع نظيره الايسلندي، «بالنسبة للاستفزازات التي يجري الإعداد لها في إدلب، فنحن نتلقى تقارير عن ذلك بانتظام». وأضاف «وفي معظم الحالات يتم تأكيدها. وربما يكون السبب في عدم تنفيذها حتى الآن، هو أننا نعلن عنها مع الحكومة السورية». وتابع «لكننا نعلم أنه جاري الإعداد لها. ونعلم أيضا أن أعضاء ماتسمى بالخوذ البيضاء، التي قامت الاستخبارات البريطانية بإنشائها وإدارتها بدعم من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة، يشاركون مشاركة مباشرة في إعدادها». وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، في وقت سابق امس إن مقاتلين من تنظيمي «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة)، بالاشتراك مع منظمة الخوذ البيض يخططون للقيام بما وصفتها بـ«استفزازات كيماوية» في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، إن سكان منطقة سرمدا شاهدوا مسلحين يصلون إلى البلدة في أوائل نوفمبر الحالي في ثلاث شاحنات محملة بحاويات تحتوي على مواد كيماوية وكذلك معدات تصوير فيديو احترافية.

