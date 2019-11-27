عربيات ودوليات

أنقرة - كونا: اعلن نائب الرئيس التركي فؤاد اوقطاي امس عودة 370 الف سوري الى بلادهم في المناطق الامنة التي حررها الجيش التركي شمال سورية. ونقلت وكالة «الاناضول» التركية للانباء عن اوقطاي قوله في كلمة بالمنتدى الدولي حول الهجرة بمدينة غازي عنتاب جنوب تركيا ان بلاده «وفرت جميع الخدمات الاساسية للسوريين من الامن والصحة والتعليم والسكن والمياه والكهرباء».

ودعا اوقطاي جميع الاطراف التي تتمنى انهاء الازمة الانسانية في سوريا الى التعاون من اجل انشاء «المنطقة الامنة»، مؤكدا عزم بلاده اقامة «ممر سلام» في سورية دون النظر الى الدعم المقدم لها. واعتبر ان عمليات تركيا العسكرية ضد «الارهاب» شكلت «منطقة امنة» في سورية واسهمت على اعادة الحياة في تلك المناطق.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اكد ان عملية «نبع السلام» التي شنها الجيش التركي شمال شرق سورية ضد «الارهابيين» ليست مقيدة بجدول زمني محدد مضيفا ان العملية اسفرت عن القضاء على 1230 «ارهابيا» منذ انطلاقها في اكتوبر الماضي.

