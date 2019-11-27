عربيات ودوليات

جنيف- «كونا»: اعلن المتحدث باسم وفد المعارضة السورية المشارك في اعمال اللجنة الدستورية السورية يحيى العريضي ان الجلسة الأولى من اعمال لجنة الصياغة لم تنعقد بسبب عدم التوافق على جدول الاعمال. وأضاف العريضي في تصريح للصحافيين ان رئيس وفد المعارض السورية في تلك اللجنة هادي البحرة كان قد قدم الى المبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا غير بيدرسون اقتراحا بجدول اعمال اللجنة في 21 نوفمبر .وشرح ان جدول الاعمال هذا يتضمن دراسة لمقدمة الدستور والمبادئ الاساسية له وآليات عمل لجنة الصياغة بشكل واضح. وذكر ان رئيس وفد الحكومة السورية احمد الكزبري قدم ما سماها «الضوابط الوطنية» التي يجب التوافق عليها كجدول اعمال وتتضمن «محاربة الإرهاب والعملية العسكرية التركي في الاراضي السورية». واكد العريضي ان جميع السوريين يتوافقون على الثوابت الوطنية والمتمثلة في الامن والاستقرار والسيادة ولكنها جميعا ليست في اطار او صلاحية عمل لجنة صياغة الدستور لأنها ملفات سياسية ولها علاجها وفق قرارات الأمم المتحدة. كما ان المعارضة مستعدة لمناقشة ايضا ملفات محاربة الارهاب وغيرها ولكن اللجنة الدستورية مكلفة بكتابة دستور سورية.

