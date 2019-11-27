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توماني (ألبانيا)- أ. ف. ب: قتل تسعة أشخاص على الاقل في أقوى زلزال يضرب ألبانيا منذ عقود وقع فجر امس وتسبب باضرار كبيرة بما في ذلك انهيار مبان علق تحت أنقاضها سكان، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الألبانية. وذكرت وزيرة الصحة الألبانية أوغيرتا ماناستيرليو أن 150 شخصا على الأقل حضروا إلى المستشفيات لإصابتهم بجروح طفيفة في العاصمة تيرانا ومدينة دوريس الساحلية التي طالها الزلزال. وأثار الزلزال الذي بلغت شدته 6,4 درجات حالة من الهلع لدى سكان العاصمة الذين نزلوا إلى الشوارع.

وقال الرئيس الألباني إيدي راما في تغريدة على تويتر «سقط ضحايا». واضاف «نعمل من أجل تأمين كل ما بوسعنا للأماكن المنكوبة». وذكر صحافيون من وكالة الصافة الفرنسية في توماني البلدة الواقعة شمال العاصمة والتي أصيبت باضرار جسيمة، أن جنودا ومسعفين وعائلات يقومون بتفتيش أنقاض مبنى من خمس طبقات انهار بشكل شبه كامل.

وفي البلدة نفسها يهتف سكان بأسمائهم أقاربهم على أمل أن يكونوا على قيد الحياة، بينما يسمع صراخ أشخاص عالقين تحت الانقاض. وقال دليمان كولافيري (50 عاما) أنه يشعر بالخوف على والدته البالغة من العمر 70عاما وابنة شقيقه وهي في السادسة من العمر وكانتا في الطابق الخامس. وقال بصوت متهدج ويداه ترتجفان «لا أعرف ما إذا كانتا قتلتا أم أنهما على قيد الحياة. أنا خائف عليهما.. نسمع أصواتا والعلم عند الله». ومع تكرار الهزات الارتدادية يزداد شعور الأشخاص الموجودين بالخوف والهلع. وقال توما نيكا (58 عاما) إن ستة أشخاص على الأقل عالقون تحت الأنقاض. وصرح اربين ألوشي والدموع في عينيه أن زوجته وابنة شقيقه كانتا في المبنى.

و صرح عالم الزلازل الألباني رابو أورميني للتلفزيون المحلي أنه اقوى زلزال يضرب منطقة دوريس منذ 1926. وحدد معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي مركز الهزة الأرضية في البحر الأدرياتيكي على بعد 34 كيلومترا جنوب غرب تيرانا، وعلى عمق عشرة كيلومترات. وقالت وزارة الدفاع الألبانية إن رجلا قتل عندما ألقى بنفسه من مبنى في بلدة كوربين. وكانت ناطقة باسم وزارة الدفاع الألبانية ذكرت أن «الأضرار كبيرة».وقال معهد رصد الزلازل إن هزة أولى وقعت ثم تلتها هزات ارتدادية أخرى بلغت شدة واحدة منها 5,3 درجات. وشعر بالزلزال الأول سكان عدد من مدن منطقة البلقان، في العاصمة البوسنية ساراييفو (على بعد نحو 400 كيلومترا) وفي نوفي ساد (700 كيلومتر) بصربيا، كما ذكرت وسائل الإعلام ورسائل نشرها سكان على منصات التواصل الاجتماعي.

