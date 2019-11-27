عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: أعلن بيان للخارجية الأميركية أن وزير الخارجية مايك بومبيو والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي اتفقا على أن الحل السياسي في اليمن هو الكفيل بوضع حد للصراع، وضمان الأمن والسلام في هذا البلد. وقال البيان إن الوزيرين ناقشا خلال لقائهما التطورات في اليمن، والاتفاق الأخير الذي رعته السعودية بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. كما ناقش الجانبان أهمية وجود مجلس خليجي موحد لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأشاد بومبيو بالشراكة مع عمان، وتعاونها في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب. وكان بن علوي قال إن هناك تواصلا وتطورا إيجابيا في ما وصفها بالمشاورات والوساطات بين السعودية والحوثيين. وقال إنه أصبح لزاما تطوير العلاقة بين مجلس التعاون الخليجي والإدارة الأميركية لإيجاد حلول للمنطقة سواء أكان ذلك تحت مظلة تحالف إستراتيجي أم أي اسم آخر.