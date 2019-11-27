عربيات ودوليات

واشنطن- أ. ف. ب: ندد وفد أميركي خلال اجتماع مع المشير خليفة حفتر بـ«استغلال» روسيا للنزاع في ليبيا، حسبما أعلنت وزارة الخارجيّة الأميركيّة. وقالت الوزارة في بيان إنّ مسؤولين أميركيين كبارا ناقشوا مع حفتر في 24 نوفمبر «الخطوات الواجب اتّخاذها توصّلاً إلى وقفٍ للأعمال القتاليّة وإلى تسوية سياسيّة للنزاع». وخلال هذا الاجتماع، عبّر الوفد الأميركي الذي ضمّ خصوصا السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، عن «قلقه البالغ إزاء استغلال روسيا للنزاع على حساب الشعب الليبي». وقالت وزارة الخارجيّة إنّ «المسؤولين أكّدوا أنّ الولايات المتحدة تدعم بالكامل سيادة ليبيا وسلامتها الإقليميّة».ونفت روسيا أخيراً تقارير عن وصول نحو 200 من المرتزقة في الأشهر المنصرمة إلى ليبيا حيث تحوم شبهات حول دعم موسكو قوات المشير حفتر.