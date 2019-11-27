عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: قتل متظاهر اثر اصابته بطلق مطاطي في وسط بغداد، بحسب ما أفادت مصادر طبية امس فيما أصيب العشرات في محاولة قوات مكافحة الشغب تفريق تظاهرات في العاصمة ومدن جنوبية. وقال مصدر طبي «توفي متظاهر في المستشفى اثر اصابته بطلق مطاطي في الرأس»، موضحا أن «المسعفين نقلوا 18 متظاهرا آخرين أصيبوا بالغاز والرصاص المطاط عند جسر الأحرار» في العاصمة. وتحصل أعمال عنف شبه يومية خلال التظاهرات المناهضة للحكومة المتواصلة منذ الأول من أكتوبر خلال الليل عندما تحاول شرطة مكافحة الشغب تفريق التظاهرات في ساحات الاحتجاج.

من جهة ثانية أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا امس اعتقال مجموعة ممن وصفهم بـ«المخربين» حاولوا احراق بعض المحال التجارية في العاصمة بغداد. وقال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ان «قوات الشرطة جمعت بيانات خاصة بالمتجاوزين الذين خرقوا القانون وارتكبوا جرائم متنوعة»، مؤكدا «اصدار أوامر قبض قضائية بحق المخربين وسيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة».

وفي الحلة جنوب بغداد يتجمع المتظاهرون في الشوارع المقابلة لمبنى مجلس المحافظة بشكل يومي في اعتصام سلمي الى حد كبير بينما تستمر المدارس في اغلاق أبوابها. وتحول الوضع الى مشهد عنيف ليل الاثنين الثلاثاءعندما حاولت قوات الأمن للمرة الأولى تفريق الاعتصام، فأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وأصيب حوالى 60 شخصًا بجروح في المكان، وفقًا لمصدر طبي. وفي الديوانية جنوبا تمكن المتظاهرون من اغلاق معظم الدوائر الحكومية والمدارس العامة خلال الشهر الماضي ونادراً ما اشتبكوا مع قوات الأمن. لكن المتظاهرين حاولوا ليل الاثنين اغلاق الجسور الرئيسية وواحدة من محطات الطاقة الثلاث في المحافظة. واحرقوا اطارات على طول الطرق السريعة المؤدية الى النجف، والسماوة وفشلت شرطة مكافحة الشغب في اقناعهم في انهاء اعتصامهم.

وفي كربلاء ألقى المتظاهرون وقوات الأمن قنابل مولوتوف على بعضهم البعض. وأصبحت المناوشات الليلية روتينية في المدينة، لكنها تواصلت حتى ظهر امس. وفي ذي قار التي تضم ثلاثة حقول نفط مركزية في الغراف والناصرية وصوبة تنتج مجتمعة حوالى 200 ألف برميل من بين 3,6 مليون برميل في اليوم على مستوى العراق، أسفرت الصدامات ليلا عن اصابة 13 من رجال الشرطة المسؤولين عن حماية الميدان. ولم يتأثر انتاج النفط وصادراته في ثاني أكبر بلد منتج للنفط الخام في منظمة «أوبك»، بالاحتجاجات.

