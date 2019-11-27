عربيات ودوليات

بغداد – الوكالات: يعكف مجلس النواب العراقي على بحث مشروعيْ قانوني الانتخابات التشريعية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في مسعى لتهدئة المحتجين الذين يطالبون بالاصلاح السياسي ومحاربة الفساد.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة جديدة لاستكمال مناقشة القانونين، بعدما أتمّ في جلسة أمس القراءة الثانية لكلا المشروعين. ويجري التصويت على مشاريع القوانين داخل البرلمان بعد استكمال قراءتين.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في تصريحات للصحافيين ان مشروع قانون الانتخابات البرلمانية يفسح المجال أكثر أمام المستقلين والكتل الصغيرة لتحقيق نتائج ايجابية في الانتخابات. وأوضح أن المشروع ينص على تقسيم المقاعد مناصفة بين المقاعد الفردية والقوائم الانتخابية، مع مراعاة خصوصية لبعض المحافظات.

