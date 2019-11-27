عربيات ودوليات

القدس – الوكالات: عزز الجيش الاسرائيلي قواته بالضفة الغربية وقرب قطاع غزة تحسبا لـ«يوم الغضب» الفلسطيني ضد محاولة ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شرعنة المستوطنات. وأفادت «القناة 12» في التلفزيون الاسرائيلي بأن الجيش أصدر قواعد اشتباك صارمة للجنود في محاولة لتجنب الخسائر وخروج الاحتجاجات عن السيطرة، حيث يخطط الفلسطينيون لتنظيم مسيرات في المدن، والانتقال الى «نقاط الاحتكاك» حيث يمكنهم مواجهة الجنود الاسرائيليين. وغضب الفلسطينيون من اعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع الماضي أن «انشاء مستوطنات مدنية اسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي»، وهو ما يتناقض مع السياسة الأميركية المتبعة منذ عقود والتي كانت تعتبر الضفة الغربية أرضا فلسطينية محتلة. وقال واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: أن الاحتجاجات ستتضمن مسيرات قصيرة عبر مراكز المدن،وقال انهم لن يدخلوا «نقاط التماس» مع القوات الاسرائيلية. في غضون ذلك اعلنت هيئة شؤون الاسرى والمحررين امس استشهاد الاسير الفلسطيني سامي ابو دياك من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين والقابع في مستشفى سجن الرملة الاسرائيلي منذ 17 عاما. يذكر ان الاسير ابو دياك معتقل منذ تاريخ 17 يوليو 2002 ومحكوم عليه بالسجن المؤبد لثلاث مرات وثلاثين عاما ومصاب بورم سرطاني منذ 2015.