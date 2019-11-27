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افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس عدداً من المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد وشمال سيناء بنظام الفيديو كونفرانس، شملت المرحلة الأولى من أرصفة ميناء شرق بورسعيد باجمالي 5 كيلو مترات، والتي نفذتها بالكامل شركات وعمالة مصرية تحت اشراف وعمل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحور 30 يونيو بطول 210 كم، والتي بلغت كلفته 8.5 مليارات جنيه ويعزز المحور الترابط والاتصالية بين 4 أقاليم تنموية «قناة السويس، الدلتا، القاهرة، البحر الأحمر»، وشارك في تنفيذه 75 ألف عامل ومهندس، باستخدام 3500 معدة هندسية، كما افتتح الرئيس السيسي مشروعات تنموية أخرى أبرزها المجمع الصناعي الجديد بمنطقة جنوب الرسوة الصناعية ببورسعيد، وأعلن تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل في جمهورية مصر العربية.

وافتتح السيسي أنفاق 3 يوليو بجنوب محافظة بورسعيد، والتي تعد من أكبر المشروعات القومية، وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة في منطقة اقليم قناة السويس، وتربط الأنفاق الجديدة بين قارتي أفريقيا وآسيا، وتمر أسفل المجرى الملاحي للقناة، ونفذها 6 آلاف عامل ومهندس مصري من كبرى شركات المقاولات المحلية، وتمر أسفل قناة السويس القديمة عند العلامة الكيلو 19.150 وعلى عمق 42 مترًا من سطح القناة، لتصل بين جنوب بورسعيد لشرق التفريعة لربط مدن القناة بسيناء مباشرة.

وفي لافتة مميزة، جاور جراح القلب الدكتور مجدي يعقوب،الرئيس السيسي في حفل افتتاح تلك المشروعات القومية.

وكشف الرئيس السيسي، عن أن تنمية منطقة شرق بورسعيد كان مطروحاً منذ 15 عاماً، الا أنه تأجل العمل فيه بسبب حجم الأموال الكبيرة المطلوبة.وأضاف « لما المشروع ده اطرح من 15 سنة طب ما اتعملش ليه علشان كان مطلوب بنية أساسية تخدم عليه ومنها الأرض اللي في شرق بورسعيد بخلاف كلفته الضخمة». وبين أنه يتم حالياً انشاء مزرعة سمكية على مساحة 19 ألف فدان في منطقة شرق بورسعيد، موضحاً أن تنفيذ البنية التحتية لهذه المزرعة ذات كلفة مالية ضخمة وتصعب على أي مستثمر أن يقوم بعملية الاستصلاح.

وأشار الى أن الدولة تقوم بانفاق مليارات من أجل ترفيقها، قائلاً: «بندي المستثمر الأرض يحط فيها البصمة، والتخطيط مطلوب، مفيش مستثمر هيحط 5 مليارات جنيه في الاستصلاح، فالدولة شغالة فيها».

وشدد على ضرورة العمل من أجل تحقيق مستهدفات الدولة المصرية قائلاً: «لازم نشقى أووي ونضحي أووي».

وأكد حرص الدول المصرية في هذه المرحلة على التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، وأضاف: «بنعمل كدا ليه.. خلال الفترة الحالية حريصين على التعليم والصحة، وقلنا عشان نتصدى ونحقق نتيجة محتاجين لتأمين صحي شامل، والمفروض اننا نطلقه النهارده، ونتعامل في اطار الصراحة والشفافية الشديدة، عشان الموضوع ده الهدف منه التخفيف والتصدي للتحديات الصحية التي تواجه الناس، وهذا يتطلب تدخلاً من الدولة بشكل كبير لحلها».

وأشار الى أن قوائم الانتظار وصلت لـ300 ألف عملية خلال سنة، بكلفة قدرها 2 مليار جنيه، مضيفًا: «لما بدأنا ده كان الرقم المطروح 18 ألف، وتم الانتهاء 6 آلاف وتصدينا لـ 12 ألفاً، ثم وجدنا قوائم انتظار أخرى ولم نتوقف».

وتابع أنه لا يوجد قطاع من قطاعات التنمية في مصر مطلوب العمل فيه الا واقتحمناه، مشيراً الى أن شبكة الطرق التي يجري اقامتها تعد جزءاً متواضعاً مما يتم انجازه، وقال انه تم خلال الأربع أو الخمس سنوات الماضية انفاق نحو 4 تريليونات جنيه (أي أكثر من 200 مليار دولار).

وأضاف ان البناء والتنمية أمر ما كان ممكن أن يتحقق بالتخطيط فقط وكان لابد من بذل المزيد من الجهد ليتم تنفيذه على أرض الواقع وهذا هو الدور المنوط بالدولة من أجل أبنائها وشعبها، قائلاً: «انني أتحدث بالنسبة لهذه المنطقة فقط عن أكثر من 150 مليار جنيه، ونحن كلنا كمصريين لابد أن ننتبه ونتذكر جيدا كل هذا الكلام لأن الهدف منه السير على الطريق الصحيح».

