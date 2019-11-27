عربيات ودوليات

يعقد البرلمان المصري جلسة طارئة غدا الخميس ورجحت مصادر برلمانية أن هذه الجلسة سيتم الموافقة فيها على التشكيل الوزاري الجديد بعد أن دخل عدد من الأسماء بورصة التشكيل المنتظر الاعلان عنه خلال ساعات. وتردد في أروقة مجلس النواب عدد من الأسماء منهم (لواء شرطة راضي عبد المعطي، لوزارة التموين، ونيفين جامع للصناعة والتجارة، ومحسن البطران للزراعة، نيفين القباج للتضامن الاجتماعي، وممدوح غراب للتعليم العالي، وعادل السعيد للعدل).

وفيما يتعلق بحقيبة الخارجية، انحصرت الترشيحات بين ياسر رضا أو محمد ادريس أو ايهاب بدوي، حال الاستقرار على تغييرها، فيما تم ترشيح عمرو صدقي لحقيبة السياحة حال الموافقة على نقل رانيا المشاط لوزارة أخرى.

بينما سيتم تصعيد وزيرين حاليين الى منصب نائب رئيس الوزراء، من بينهما الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي. ورجحت المصادر التفكير في دمج وزارة الاستثمار في وزارة أخرى أو تكون ملحقة بمجلس الوزراء مباشرة. الجدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، قال أن الدكتور رئيس المجلس قرر دعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة قبل موعد الجلسات المعلن سلفاً، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس.. حيث يقضي الدستور في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

