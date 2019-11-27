دوليه

كشف تقرير صحافي إسباني، أمس، سر رفض الألماني ماركو رويس، نجم بوروسيا دورتموند، الانتقال إلى برشلونة في وقت سابق. ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن برشلونة كان يرغب في ضم رويس إلى صفوفه في عام 2016، لدعم خط الهجوم الذي يتكون من نيمار وليونيل ميسي ولويس سواريز. وجاء تحرك برشلونة بعد انتقال بيدرو رودريغيز إلى تشلسي، بسبب رغبته في خوض عدد أكبر من الدقائق.

ووقع اختيار روبرت فرنانديز، السكرتير الفني السابق لبرشلونة، على رويس، بعد أن ظل يبحث عن بديل يكون أكثر جودة وخبرة من ساندور ومنير الحدادي، ويكون متعدد المهام في الهجوم. واتصل روبرت بوكيل رويس ووالده والتقى بهما في مدينة دوسلدورف الألمانية، كما أن نجم دورتموند حضر الاجتماع بنفسه، لأن مسؤولي بارشا أرادوا معرفة رأيه الشخصي. وأكد روبرت خلال الاجتماع رغبة برشلونة في ضم رويس، بينما كانت إجابة اللاعب واضحة، بأنه إذا لم يصبح أساسيًا، فليست لديه أي نية للانتقال إلى «كامب نو». وشدد رويس على أنه يريد الاستمرار في اللعب بانتظام على شاكلة وضعه الحالي مع دورتموند، ولا ينوي المخاطرة بخسارة مكانه في منتخب ألمانيا.

