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أستون فيلا فك عقدة نيوكاسل


فك أستون فيلا عقدته أمام ضيفه نيوكاسل وحقق فوزه الأول عليه منذ 2011، وذلك بعد أن خرج منتصرا 2-0 اول من امس في ختام المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإنكليزي.ودخل أستون فيلا الى المباراة باحثا عن التخلص من العقدة التي لازمته أمام نيوكاسل، إذ لم يفز على الأخير في أي من المباريات الـ12 الأخيرة التي جمعتهما، حتى عندما تواجها في دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، لكنه تمكن من تحقيق فوزه الأول على منافسه منذ 10 أبريل 2011، والرابع له هذا الموسم.
ويدين أستون فيلا بالفوز الذي رفع بفضله رصيده الى 14 نقطة في المركز الخامس عشر مباشرة خلف نيوكاسل (15 نقطة)، الى الإيرلندي كونور هوريهاين والهولندي أنور الغازي اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 32 و36 تواليا.


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