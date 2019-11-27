دوليه

أشاد الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، بقدرات زميله في الفريق الفرنسي أنطوان غريزمان، مُشيرًا إلى أنه يحتاج للصبر لكي يتأقلم. وقال سواريز، خلال تصريحاته لصحيفة «كيكر» الألمانية: «غريزمان هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، لكن لفرض قدراته في برشلونة يتطلب الأمر وقتًا وصبرًا للتكيف مع أسلوب الفريق الخاص، وحدث لي ذلك في الأشهر الأولى مع الفريق». وأضاف: «غريزمان يجب أن يكون هادئًا، ومتأكد أن الأمر سينتهي به بتحقيق الألقاب معنا». وانضم غريزمان لصفوف برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما تم كسر الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد بدفع 120 مليون يورو. وشارك غريزمان في 16 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم حتى الآن، وسجل 4 أهداف وصنع 3 أخرى.