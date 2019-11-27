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دوليه

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أغويرو يغيب لأسابيع


أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي ثالث الدوري الإنكليزي أولمن امس أن مهاجمه الدولي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو سيغيب «لبضعة أسابيع» بسبب إصابة عضلية دون الافصاح عن طبيعتها.وتعرض الأرجنتيني للإصابة خلال مباراة فريقه السبت ضد ضيفه تشلسي (2-1). وقال غوارديولا في مؤتمره الصحافي عشية استضافة شاختار دانييتسك الأوكراني «سيغيب سيرخيو خلال بعض المباريات، بضعة أسابيع. لا أعرف بالضبط، (الإصابة) في المقدمة».وعلق المهاجم البرازيلي غابرييل جيزوس على إصابة أغويرو قائلا «لست سعيدا بإصابة سيرخيو. أنا لا أحب تعرض أصدقائي للإصابة، لكنني أعمل كل يوم بجد وأنا مستعد».


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