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خسر منتخب كرة السلة امام نظيره الاماراتي 80 - 89 في ثاني لقاءاته ضمن منافسات البطولة الخليجية السادسة عشر للعبة وثالث جولات البطولة ليصل رصيد الازرق الى 3 نقاط بينما ارتفع رصيد الابيض الاماراتي الى 4 نقاط جمعها من ثلاث لقاءات، وفي لقاء اخر حقق المنتخب السعودي فوز مستحق على نظيره القطري 73 - 57 في مواجهة تسيد معظم فتراتها الاخضر بينما تراجع اداء العنابي تدريجياً وصولا الى الربع الاخير وبذلك يتصدر الاخضر الترتيب برصيد 5 نقاط فيما يبقى العنابي في المركز الاخير برصيد نقطتين، كما يمتلك البحرين الذي لم يلعب في الجولة الثالثة 4 نقاط .

ويلتقي في 05:00 مساء اليوم السعودية مع البحرين تليها مباشرةً مباراة «أزرق السلة» مع المنتخب القطري.

في المباراة الاولى نجح المنتخب الاماراتي في تحقيق الافضلية على مدار اللقاء اذ انهى الربع الاول لصالحه 21 - 14 مستغلا حالة عدم التركيز النسبي من جانب لاعب الازرق خصوصا في الجوانب الدفاعية والاستحواذ على الكرة اسفل السلة بالاضافة الى التسرع في انهاء الهجمات واللجوء في معظم الاوقات لاتخاذ قرار التصويب من خارج القوس دون أن يوفقوا في ذلك.

وفي الربع الثاني دفع مدرب الأزرق التونسي عادل التلاتلي بحسين الخباز وتركي حمود بالاضافة الى راشد الرباح مع تعديل الدفاع الى الضغط على حامل الكرة وعدم اتاحة المساحات من خلال الرقابة رجل لرجل ونجح الازرق في تقليص الفارق في نهاية الربع إلى 8 نقاط 42-36.

وفي الربع الثالث عادت حالة عدم التركيز للاعبي الأزرق مقابل استغلال المنتخب الاماراتي لأي فرصة تتهيأ له لزيادة الفارق الذي نجح في الحفاظ عليه بشكل متزن ليصل الى 10 نقاط مع نهاية الربع 65 -55.

وفي الربع الاخير كاد الأزرق ان يكرر سيناريو مواجهته الاولى امام السعودية وذلك بعد ان تمكن في تقليص الفارق الى 3 نقاط بفضل تركيز اللاعبين واختراقات حسين الخباز وثلاثيات تركي حمود الى جانب تألق راشد الرباح وصالح يوسف قبل أن يرفع المنتخب الاماراتي الفارق مجدداً إلى 7 نقاط ثم ينهي اللقاء لصالحه 89-80.

وفي المباراة الثانية الحق المنتخب السعودي الهزيمة الثانية بحامل اللقب المنتخب القطري. وتقدم المنتخب السعودي سريعا في الربع الاول 6-2 مستغلا البداية البطيئة للمنتخب القطري، قبل ان يبدأ الاخير في التحسن تدريجياً حتى انهى الربع لصالحه 18-16.

وتقارب اداء الطرفين في الربع الثاني الذي طغى عليه الاسلوب الدفاعي واعتماد الفريقين على الرميات الثلاثية دون ان يوفقا، وتمكنت قطر من أخذ الأفضلية في نهاية الربع وانهته لصالحها 34-30.

واستعاد المنتخب السعودي افضليته في الربع الثالث من خلال تطبيق الدفاع الضاغط الذي اربك صفوف القطريين ومنح السعودية التقدم في نهاية الربع 48-42.

وعادل المنتخب القطري النتيجة في بداية الربع الاخير 50-50 قبل أن يتسيد المنتخب السعودي المباراة مستغلا الاخطاء السهلة التي وقع بها لاعبو قطر ليواصل التقدم بالنتيجة حتى انهى اللقاء بفارق 16 نقطة 73 -57.

من جانب آخر، أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة السلة الشيخ سعود بن علي ان البطولات الخليجية تتسم بالندية كون المستويات الفنية متقاربة وكل الفرق تعرف بعضها البعض، مشيداً بالتنظيم المميز للاتحاد الكويتي برئاسة رشيد العنزي.

وأشار بن علي الى ان الاتحادات الخليجية مطالبة بالاعتناء بالقاعدة من اللاعبين صغار السن وتكثيف البطولات الخليحية في المراحل السنية لتطوير اللعبة في الخليج.

