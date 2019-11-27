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قال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري اول من امس ان بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم تحظى باهتمام شعبي واعلامي واسع على مستوى المنطقة عامة والكويت خاصة.جاء ذلك في بيان صحافي قبيل مغادرة الوزير الجبري البلاد متجها الى العاصمة القطرية الدوحة لحضور حفل افتتاح النسخة ال24 من البطولة.وذكر الجبري ان كأس الخليج لطالما كانت المسابقة الرياضية الابرز في المنطقة منذ انطلاقتها عام 1970 اذ تشهد منافسة اخوية بين الاشقاء على اللقب. واعرب عن الامل في تحقيق المنتخب الوطني لقب البطولة التي «سشتهد بالتأكيد منافسة صعبة الا اننا نثق في لاعبينا ونعقد عليهم الآمال للظفر باللقب لاسيما ان الازرق هو متسيد البطولة في عدد الالقاب».ونوه الجبري بالجهود والترتيبات التي تقوم بها الجهات المعنية في قطر بغية انجاح تنظيم البطولة واظهارها بشكل لافت ومميز باعتبارها «المحفل الرياضي الخليجي الذي ينتظره الكثير من سكان المنطقة».

