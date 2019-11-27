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توج نادي القادسية بلقب بطوله كأس التفوق الأولى لمرحلة الناشئين تحت 14 سنة للجمباز التي نظمها اتحاد اللعبة على صالة النادي العربي واختتمت منافساتها مساء الأول من أمس .

وجاء تتويج القادسية باللقب بعد أن جمع لاعبوه 4 نقاط فيما حل نادي العربي بالمركز الثاني برصيد3 نقاط ثم كاظمة ثالثا برصيد نقطتين.

وعلى مستوى مسابقات الفردي العام نال لاعب القادسية سعود الحساوي المركز الاول والميدالية الدهبية تاركا المركز الثاني والميدالية الفضية لزميله لاعب القادسية عبدالله حيدر وحل لاعب العربي يوسف الرامزي بالمركز الثالث ونال الميدالية البرونزية.

وفي بطولة فردي الأجهزة تألق لاعب القادسية سعود الحساوي وأثبت أنه مشروع نجم قادم بعد ان نال المركز الأول في جميع المسابقات الست، وهي «جهاز الحركات الارضية وحصان الحلق و الحلق وطاولة القفز والمتوازي و العقلة».

