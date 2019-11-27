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كرم رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح امس البطل العالمي للدراجات المائية محمد بوربيع بمناسبة دخوله موسوعة غينيس العالمية للارقام القياسية للمرة الثانية بحصوله على 22 ميدالية في بطولة العالم للدراجات المائية. وأعرب الشيخ فهد في كلمة خلال حفل تكريم بوربيع وتسليمه شهادة موسوعة «غينيس» بحضور ممثل كتاب غينيس للارقام القياسية احمد جبر عن فخره واعتزازه بهذا الانجاز الكبير الذي رفع به اسم الكويت عاليا. من جانبه قال المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري في كلمة مماثلة ان بوربيع شاب طموح صنع قصة نجاحه بالمثابرة والتدريب ليحقق طموحه ويتميز بمختلف المحافل الدولية. بدوره قال المتسابق محمد بوربيع في كلمته انه مستمر بطريق الانجازات وانه عازم على كسر المزيد من الارقام القياسية في المستقبل وتحقيق الميداليات.واعرب بوربيع عن فخره بهذا الانجاز الذي رفع به اسم الكويت عاليا داعيا الشباب الكويتي الطموح ان يحققوا اهدافهم ويمثلوا بلدهم في شتى المجالات.يذكر ان بوربيع دخل موسوعة غينيس للارقام القياسية عام 2017 وتم الاحتفال به وتسليمه الشهادة الرسمية حيث حقق 21 لقبا خلال الفترة من 2007 حتى 2017 في بطولة العالم للدراجات المائية التي تنظمها الرابطة الدولية (IJSBA).

وبدأ البطل بوربيع مشواره في الدراجات المائية بالنادي البحري الرياضي في عام 2006 واستهل مشاركته الدولية عبر بطولة العالم للدراجات المائية 2007 التي تقام في ولاية اريزونا الاميركية محققا المركز الأول والميدالية الذهبية منذ 2007 حتى 2019 بمجموع 22 ميدالية.

