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أعاد اتحاد الكرة الطائرة فتح باب تسجيل المحترفين لمدة شهر اعتبارا من يوم أول من امس لغاية 26 ديسمبر وذلك نزولاً عند رغبة الأندية التي طالبت بتمديد فترة تسجيل المحترفين.

وكانت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة اعادت قرار مشاركة اللاعب الاجنبي إلى التنفيذ بعد اربعة مواسم من الغاءه وهو ما شجع اغلب الأندية على التعاقد مع محترفين لتدعيم صفوف فرقهم.

وتعاقد الكويت مع الكوبي اورلاندو ابريو، وكاظمة مع الدومينيكاني الفيس كونتريراس، القادسية مع البرازيلي بيدرو اغوستو، العربي مع الايراني أرش كمالوند، الجهراء مع التونسي محمد بن علي، اليرموك مع السوري ياسين زياد، الساحل مع البتسواني اغوبي سيكوكو والشباب مع التونسي حمزة الرزقي. وتفكر بعض الاندية في استبدال محترفيها بعد أن ظهرا بمستوى متواضع خلال بطولة كأس الاتحاد.

من جانب آخر، يعقد الجهازين الفني والاداري لمنتخب الكرة الطائرة برئاسة رئيس الاتحاد حسين عاشور اجتماعاً في مقر الاتحاد اليوم مع لاعبي المنتخب المختارين للمشاركة في دوري الالعاب الخليجية التي ستقام في الكويت أبريل المقبل.

