loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الطائرة» يفتح باب تسجيل المحترفين

زيد خلف
مقالات أخرى للكاتب
الأربعاء 27 نوفمبر 2019

أعاد اتحاد الكرة الطائرة فتح باب تسجيل المحترفين لمدة شهر اعتبارا من يوم أول من امس لغاية 26 ديسمبر وذلك نزولاً عند رغبة الأندية التي طالبت بتمديد فترة تسجيل المحترفين.
وكانت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة اعادت قرار مشاركة اللاعب الاجنبي إلى التنفيذ بعد اربعة مواسم من الغاءه وهو ما شجع اغلب الأندية على التعاقد مع محترفين لتدعيم صفوف فرقهم.
وتعاقد الكويت مع الكوبي اورلاندو ابريو، وكاظمة مع الدومينيكاني الفيس كونتريراس، القادسية مع البرازيلي بيدرو اغوستو، العربي مع الايراني أرش كمالوند، الجهراء مع التونسي محمد بن علي، اليرموك مع السوري ياسين زياد، الساحل مع البتسواني اغوبي سيكوكو والشباب مع التونسي حمزة الرزقي. وتفكر بعض الاندية في استبدال محترفيها بعد أن ظهرا بمستوى متواضع خلال بطولة كأس الاتحاد.
من جانب آخر، يعقد الجهازين الفني والاداري لمنتخب الكرة الطائرة برئاسة رئيس الاتحاد حسين عاشور اجتماعاً في مقر الاتحاد اليوم مع لاعبي المنتخب المختارين للمشاركة في دوري الالعاب الخليجية التي ستقام في الكويت أبريل المقبل.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة