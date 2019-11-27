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يستهل المنتخب العماني حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لكأس الخليج بمواجهة قوية امام البحرين في 05:30 مساء اليوم ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثانية التي تضم ايضاً الكويت والسعودية.

وتأمل عمان المتوجة باللقب مرتين في 2009 وقبل عامين في الكويت ان تكون مسيرتها في البطولة الحالية شبيهة بالنسخة السابقة عندما دخلت المنافسات وهي بعيدة عن الترشيحات وخسرت مباراتها الأولى امام الامارات قبل ان تفوز على الكويت والسعودية ثم على البحرين في نصف النهائي، وترد الاعتبار امام الامارات بهزيمتها في النهائي بركلات الترجيح.

واستمر المنتخب العماني تحت اشراف المدرسة الهولندية رغم تغيير المدرب بيم فيربيك الذي قاد الفريق الى اللقب قبل عامين والتعاقد مع مواطنه ايروين كومان.

ومع ان الأخير قاد الفريق الى سلسلة من النتائج الجيدة من خلال تلقى هزيمة واحدة فقط في 9 لقاءات ودية ورسمية، الا ان الجمهور العماني ما زال قلقاً على الفريق خصوصاً ان الفريق تلقى الهزيمة في اول اختبار جدي امام قطر في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2020 وكأس آسيا 2023 في الصين، وذلك بعد الفوز على الهند مرتين وعلى افغانستان وبنغلادش.

ويقود المنتخب العماني لاعب الوسط المخضرم احمد مبارك «كانو» الذي يؤكد ان «الحديث عن المنافسة على اللقب سابق لأوانه»، وأن «تفكير اللاعبين ينحصر في المواجهة الأولى امام البحرين» الاربعاء. وتذوق كانو (34 عاما و176 مباراة دولية) حلاوة الفوز باللقب مرتين عامي 2009 و2017.

والى جانب كانو يبرز الحارس المخضرم فايز الرشيدي الذي سيحرس مرمى عمان بعد تأكد غياب الحارس الكبير على الحبسي.

في المقابل، يأمل المنتخب البحريني الذي فك نحسه مع البطولات وتوج بلقب غرب آسيا بعد فوزه على العراق اغسطس الماضي، في ان يكون ذلك التتويج فأل خير عليه لأحراز اللقب الخليجي الذي كان قريباً اكثر منه، ربما اشهرها «خليجي 16» التي اقيمت في الكويت وخسرتها البحرين لصالح السعودية في الجولة الأخيرة.

ويعي البحرينيون جيداً ان المهمة لن تكون سهلة في مجموعة «حديدية» تضم منتخبات سبق لها التتويج باللقب اكثر من مرة.

ورغم ان اعلان مشاركة البحرين في البطولة جاء متأخراً جداً، الا ان الفريق الذي يقوده المدرب البرتغالي هيليو سوزا يبدو في وضع جيد، بعد ان انهى الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين خلف المنتخب العراقي المتصدر، وبفارق ثلاث نقاط امام المنتخب الايراني.

وتعرض تشكيلة المدرب سوزا لضربة قوية بعد اعلان غياب الهداف التاريخي للبحرين اسماعيل عبداللطيف بعد اصابته خلال مباراة فريقه المحرق امام الاتحاد السكندري المصري في الدور ثمن النهائي لبطولة الأندية العربية. لكن سوزا يملك الأسماء القادرة على التعويض في ظل وجود البرازيلي الأصل تياغو فرنانديز الذي تم استدعاؤه مؤخرا للتشكيلة، الى جانب حارس المرمى المخضرم سيد محمد جعفر ووليد الحيام وعبدالله الهزاع وأحمد بوغمار والسيد مهدي باقر ورضا سيد عيسى وعلي مدن وكميل الأسود وعبد الوهاب المالود وجاسم الشيخ ومهدي حميدان وسيد ضياء سعيد.

