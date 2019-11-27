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شدد الهولندي ايروين كومان مدرب المنتخب العماني على قدرة فريقه على تقديم بطولة جيدة كونه حاملا للقب.

وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر امس: «نحن مستعدون وقد تدربنا جيدا وقمنا بالعمل اللازم في الأيام الماضية لهذه البطولة، وتدربنا صباح اليوم (أمس) وكانت آخر حصة والتوقعات عالية والوضع العام ايجابي من اجل الدفاع عن اللقب ونحن جاهزون من اجل المنافسة».

وأضاف: «الفوز بالبطولة يعتمد على عدة عوامل منها الحظ ولكن سنحاول ان نركز على مباراة البحرين اولا وبعد ذلك نتحدث عن الأمور الأخرى».

وعن الضغوطات ومدى قدرة المنتخب العماني على التأهل للدور الثاني قال كومان: «لا يوجد اي ضغط اطلاقا، وأنا بدوري اعمل على رفع الضغوطات لو كانت موجودة، وأنا اثق كثيرا في معنويات اللاعبين، وقوة العماني تكمن في تماسكه وأنا سعيد هنا للدفاع عن اللقب وهدفي الأول هو الوصول لنصف النهائي في هذه النسخة».

وعن كثرة التغييرات في الفريق خلال التصفيات الآسيوية: «في بعض الأحيان تحتاج لبعض التغييرات لعدة ظروف من الاصابات وعملية التدوير وظروف اخرى وهذا موجود في كل المنتخبات، قمت بخمس تغييرات في الفترة الماضيـة، انا اثق في اللاعبين جميعا وعلينا تقديم الأداء وأنا اعرف كل شيء في فريقي وكل شيء اقوم به اعرف جيدا عواقبه».

واختتم حديثه: «انا مع المنتخب العماني منذ 9 اشهر وأنا سعيد بما يقدمه اللاعبون والفريق يبلي بلاء حسنا في الفترة الماضية وركزت على الجانب البدني لأنه مهم في تقديم اداء عال جدا وعلينا ايجاد حلول لتحسين مستوى اللاعبين».

