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نفى البرتغالي هيليو سوزا مدرب المنتخب البحريني تأثير المشاركة المتأخرة عن استعدادات الفريق وأكد ان الأمور تسير بشكل جيد من ناحية التحضيرات.

وقال في المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء عُمان: «نحن مستعدون لمواجهة عمان وحسب علمي انه يمتلك تاريخا كبيرا، وهو بطل النسخة السابقة وهو فريق جيد ولكن نحن ايضا مستعدون لضربة البداية».

وأضاف: «المنتخب البحريني من المؤسسين لبطولة الخليج ووصل للمربع الذهبي 4 مرات ولم يحقق اللقب الخليجي، نحن في الدوحة لتقديم مستويات جيدة وننجز شيئا للبحرين».

وعن التحضيرات للبطولة: «تحضرنا بشكل جيد من اجل الفوز بكل مباراة والمباراة الأولى مهمة للغاية، هدفنا الوصول لنصف النهائي وبعد ذلك التفكير في اللقب، علينا ان نلعب وفق امكانياتنا المتاحة».

وعن تواجد العديد من المدربين الأوروبيين في البطولة ومدى تشابه فلسفتهم: «لاعبو فريقي قادرون على تطبيق الهوية التي عملنا لها في الفترات الماضية، قمنا بمعسكر تدريبي في برشلونة وخضنا بعد ذلك العديد من المباريات الآسيوية المختلفة ولدينا طموح كبير من اجل تطوير اسلوبنا، ولكل مدرب اسلوب وفلسفة خاصة وذلك يعود لمسيرته وخبرته وتجاربه في الملاعب وأنا لدي رؤية خاصة وفلسفة في كرة القدم». وتابع سوزا: «نشارك في هذه المنافسة من اجل مواصلة بناء المنتخب، ونحن بصدد التطور في كل مرحلة ونعلم ما يحتاجه لاعبونا وهذه الدورة جاءت في الوقت المناسب وهدفنا الفوز وعلينا ان نكافح من اجل الفوز والتحضير المعنوي مهم للغاية في هذه المرحلة».

وعن مواجهة المنتخب العماني افاد: «هي مباراة صعبة وهو حامل اللقب ومنذ سنتين او ثلاث سنوات تحسن ترتيبهم العالمي في الفيفا ولديهم عدة نقاط قوة متعددة وهم فريق يمتلك لاعبين من ذوي الخبرة والمهارة من افضل اللاعبين في المنطقة وهم يبلون بلاء حسنا في التصفيات الآسيوية المزدوجـة».

