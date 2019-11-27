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حرم: المجموعة الأصعب


وصف لاعب المنتخب البحريني علي حرم المجموعة الثانية في «خليجي 24» والتي تضم ايضا السعودية والكويت وعمان بأنها الأصعب في البطولة. وقال في المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء عُمان: «استعداداتنا طبيعية من اجل البطولة الخليجية وهدفنا اسعاد الشعب البحريني». وأضاف: «من الجيد ان ندخل البطولة بدون ضغوطات وهذا امر يجعلنا نتحرر لتقديم افضل امكانياتنا ونحن هنا من اجل تقديم صورة مشرفة للكرة البحرينية».
وعن رأيه في المنتخب العماني قال حرم: «المنتخب العماني معروف للجميع وهو منظم للغاية وغني عن التعريف وهو حامل اللقب».


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