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وصف لاعب المنتخب البحريني علي حرم المجموعة الثانية في «خليجي 24» والتي تضم ايضا السعودية والكويت وعمان بأنها الأصعب في البطولة. وقال في المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء عُمان: «استعداداتنا طبيعية من اجل البطولة الخليجية وهدفنا اسعاد الشعب البحريني». وأضاف: «من الجيد ان ندخل البطولة بدون ضغوطات وهذا امر يجعلنا نتحرر لتقديم افضل امكانياتنا ونحن هنا من اجل تقديم صورة مشرفة للكرة البحرينية».

وعن رأيه في المنتخب العماني قال حرم: «المنتخب العماني معروف للجميع وهو منظم للغاية وغني عن التعريف وهو حامل اللقب».

