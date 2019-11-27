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أكد قائد المنتخب العماني احمد مبارك كانو جاهزية الفريق من اجل خوض غمار منافسات «خليجي 24». وقال في المؤتمر الصحافي قبل لقاء البحرين: «بطولة كأس الخليج مهمة لكل لاعب خليجي وتحضيراتنا بدأت لهذا التجمع الأخوي من بعد مباراة الهند في التصفيات المزدوجة، وبدأنا التحضير بتركيز عال وعلينا ان نقدم جهودا كبيرة من اجل الحفاظ على اللقب الخليجي». وأضاف: «المحافظة على اللقب تتطلب تركيزا عاليا، ونحن نمشي في الطريق الصحيح وحققنا 4 انتصارات في التصفيات وتبقى كأس الخليج لها حسابات اخرى». وتابع اللاعب الذي يلعب النسخة التاسعة تواليا في بطولات الخليج: «جميع المباريات صعبة في البطولة وهذه طبيعة كأس الخليج وعلينا ان نقدم كل امكانياتنا من اجل اسعاد الشعب العماني». وعن حظوظ المنتخب في الفوز باللقب الخليجي: «نحن هنا للدفاع على اللقب ولكن نتوقعها بطولة صعبة جدا وكل الفرق قوية وجاهزة تماما».